La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été différent de tout autre auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Chelsea en « pole position » pour signer Alaba

Chaque grand club d’Europe a été lié au défenseur du Bayern Munich David Alaba alors qu’il semble prêt à quitter le club pour un transfert gratuit l’été prochain après avoir échoué à conclure un nouveau contrat.

Alaba, 28 ans, est l’un des meilleurs au monde à son poste et Manchester City, le Real Madrid, Barcelone, le Paris Saint-Germain et la Juventus font partie de ceux qui ont été vantés pour s’intéresser à l’international autrichien. Maintenant, AS rapporte que Chelsea est en « pole position » pour le décrocher.

Il est autorisé à commencer à parler à des clubs hors d’Allemagne en janvier en vue d’un déménagement cet été, bien que le Bayern puisse souhaiter le décharger pendant le mercato s’il parvient à persuader un club de gagner de l’argent.

Chelsea a déjà dépensé plus de 220 millions de livres sterling pour de nouveaux joueurs lors de la dernière fenêtre de transfert, alors ne vous attendez pas à un déménagement en janvier. Mais le rapport indique que le manager Frank Lampard souhaite ajouter Alaba à son équipe.

BLOG EN DIRECT

08h30 GMT: Nicolas Otamendi s’est excusé auprès des fans de Benfica pour les erreurs qu’il a commises depuis son arrivée au club cet été en provenance de Manchester City.

Lors de la victoire 2-1 de Benfica en championnat à Maritimo lundi, l’international argentin mauvaise passe arrière a été intercepté par Rodrigo Pinho, qui a battu le gardien de Benfica.

Otamendi, 32 ans, a écrit sur Instagram: « Désolé et merci sont les mots que je prends à la fin de ce jeu Je suis désolé à tous les fans de Benfica pour ce début, et merci … merci à mes coéquipiers qui sont toujours avec moi et qui m’ont soutenu de la première à la dernière minute. Je travaillerai encore plus pour m’améliorer. «

Cependant, l’entraîneur du Benfica, Jorge Jesus, a déclaré qu’il avait toujours pleinement confiance dans le défenseur central vétéran: « C’est vrai que c’était une erreur individuelle, mais cela fait partie du jeu. Il est vrai que nous ne pouvons pas commettre ce type d’erreurs. Mais ceci fait partie de leur profession. Ma confiance en Otamendi est la même que lorsque nous l’avons acquis. «

jouer 1:47 Suite aux éloges de Ronald Koeman envers Antoine Griezmann, Sid Lowe décompose la forme améliorée de la star du Barca.

PAPER TALK (par Danny Lewis)

Le quatuor de grands clubs regarde Bogarde

Barcelone, le Real Madrid, Manchester City et l’AC Milan regardent tous Melayro Bogarde, selon Sport.

Le défenseur de Hoffenheim est très bien noté et il semble que le Barça soit le plus attaché à lui, après des blessures à Gerard pique et Sergi Roberto, ainsi que les problèmes de fitness autour Samuel Umtiti.

Le contrat de Bogarde prend fin en juin 2021, Hoffenheim devra donc négocier un déménagement en janvier pour éviter de le perdre gratuitement.

Il peut y avoir une ruée pour l’adolescent si cet accord ne se concrétise pas.

Le nouveau contrat de Tagliafico ne retardera pas l’Inter Milan

Nicolas Tagliafico pourrait être sur le point de prolonger son contrat avec l’Ajax, mais cela ne repoussera aucun prétendant potentiel, selon Calciomercato.

Il a été suggéré que tout renouvellement de contrat n’entraînerait qu’une prolongation d’un an de l’accord de Tagliafico qui devrait se terminer en 2022.

Le joueur de 28 ans est ciblé par divers clubs depuis des mois, dont Internazionale en fait partie. L’Inter a en fait fait une approche pour l’arrière gauche cet été et ferait un autre geste à la fin de la saison, l’Ajax risquant de réduire sa valorisation de 25 millions d’euros de l’international argentin.

Arsenal déménage pour Konate

Arsenal devrait se déplacer pour le défenseur central du RB Leipzig Ibrahima Konate, selon Todo Fichajes.

Les Gunners avaient auparavant regardé son partenaire défensif, Dayot Upamecano, mais s’est retiré en raison des frais de transfert exigés par le club de Bundesliga.

L’accord pour Konate ne sera toujours pas bon marché, car Leipzig devrait tenir les négociations jusqu’à l’été et demander 60 millions d’euros.

Le club du nord de Londres aurait fait une offre d’ouverture dans les semaines à venir, Mikel Arteta souhaitant ajouter le Français à sa défense en difficulté.

Tap-ins

– Le transfert de Manchester City pour l’ailier d’Estudiantes Dario Sarmiento est imminente, selon El Dia. City a plongé en Amérique du Sud pour recruter de jeunes talents à plusieurs reprises dans le passé, et il semble qu’ils le feront à nouveau avec le joueur de 17 ans. Le joueur devrait rester à Estudiantes jusqu’à l’été 2021 avant de déménager à Manchester.

– L’Olympique Lyonnais souhaite recruter l’ailier zurichois Tosin Aiyegun, selon Le10Sport. La société française envisage des acquisitions à long terme, et le joueur de 22 ans fait partie de celles envisagées. Aucune offre concrète n’a cependant été faite à ce jour.