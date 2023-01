Chelsea en chute libre alors que la nouvelle direction fait face à des problèmes précoces

Il est difficile de savoir ce qui aurait coupé le plus pour les hommes en charge de Chelsea – l’incompétence sur le terrain ou les chants dans la foule.

Marre de voir leur équipe recevoir une clinique lors d’une nouvelle défaite contre Manchester City, les fans de Chelsea ont commencé à se languir des personnes qui leur avaient livré certains des meilleurs moments de leur vie au cours des dernières années.

Parmi les cris sarcastiques de “SHOOOOOT!” chaque fois qu’un joueur de Chelsea est entré dans la moitié de terrain de City vers la fin de la défaite 4-0 dimanche, des sections du contingent de 7 000 personnes à l’extérieur ont chanté l’ancien entraîneur Thomas Tuchel et l’ancien propriétaire du club, Roman Abramovich.

Graham Potter, qui a remplacé Tuchel il y a quatre mois, les a entendus – “Vous comprenez les frustrations des supporters”, a-t-il déclaré par la suite – et Todd Boehly, qui a acheté Chelsea à Abramovich pour 3,2 milliards de dollars en mai, les connaîtra certainement maintenant.

Il y a moins de deux ans, Chelsea remportait la Ligue des champions sous Tuchel – battant City en finale, pas moins – et dans la 18e saison du règne rempli de trophées d’Abramovich, l’oligarque russe qui a transformé le club du sud-ouest de Londres en l’un des Le meilleur d’Europe.

Désormais, l’équipe se retrouve à la 10e place de la Premier League à l’approche de la mi-saison – à 19 points du leader Arsenal et aussi proche de la zone de relégation que les quatre premiers – et déjà hors des deux compétitions nationales de coupe.

Boehly a supervisé des dépenses sans précédent pour les joueurs de près de 300 millions de dollars lors de sa première fenêtre de transfert en tant que propriétaire et a déjà acheté trois joueurs dans la fenêtre de janvier.

Il a également remplacé Tuchel par Potter, un manager très apprécié mais quelqu’un qui n’avait jamais entraîné auparavant à ce niveau. La pression monte déjà sur Potter après une seule victoire sur les huit derniers matches de Chelsea.

Voici pourquoi tout va si mal :

BLESSURES

Il est difficile d’oublier le fait que Chelsea a été en proie à des blessures pendant la majeure partie de cette saison. Les principaux absents sont Reece James et Ben Chilwell, qui façonnent la façon dont l’équipe joue en tant qu’arrières latéraux offensifs, et le milieu de terrain central N’Golo Kante, qui couvre tellement de terrain qu’il est comme un joueur supplémentaire. Ajoutez les blessures de Wesley Fofana, qui n’a disputé que quatre matchs depuis son transfert de 80 millions de dollars de Leicester en août, et plus récemment Raheem Sterling, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek et Edouard Mendy et on comprend pourquoi Potter dit qu’il n’a jamais su quelque chose comme ses problèmes de blessures actuels.

LES JEUX DE BOEHLY

Boehly a fait une entrée fulgurante dans le football anglais, mettant en œuvre des changements radicaux dans l’équipe de jeu, le personnel d’entraîneurs et dans les coulisses – certains nécessaires après la chute d’Abramovich mais d’autres peut-être naïfs. Le retrait de cadres supérieurs comme Petr Cech (conseiller technique), Bruce Buck (président) et Marina Granovskaia (directrice), apparemment pour s’assurer que le club se libère de l’ère Abramovich, était-il une bonne idée ? Cela a privé le nouveau propriétaire de tant de connaissances sur le football. Tuchel avait-il vraiment besoin d’y aller après un mois de cette saison ? L’argent a-t-il été dépensé intelligemment pendant le mercato ? Fofana a été signé pour une somme énorme malgré une récente blessure à long terme; Marc Cucurella a rejoint pour 65 millions de dollars après une bonne saison à Brighton ; Pierre-Emerick Aubameyang a été amené en partie à cause de ses liens avec Tuchel, qui a été licencié quelques jours plus tard. Boehly apprend sur le tas et la Premier League s’avère une école difficile.

LE STYLE DU POTIER

Potter tente de mettre en œuvre son propre style sur une équipe criblée de blessures au cours d’une saison décousue lorsque le calendrier est bloqué alors que les ligues continuent de rattraper leur retard après COVID-19 et une toute première Coupe du monde de mi-saison. Il a souvent une approche décalée aussi, comme jouer Raheem Sterling en tant qu’ailier, en tournant plus que la plupart des managers et en changeant entre un arrière quatre et un arrière cinq apparemment chaque semaine. Il faudra du temps aux joueurs pour s’habituer à Potter et à ses méthodes.

PROBLÈMES DE MILIEU DE TERRAIN

Le milieu de terrain central est un gros problème pour Potter. Kante n’a disputé que deux matchs cette saison à cause d’une blessure et on ne peut plus compter sur lui. Jorginho a régressé et a essentiellement été découvert par les équipes adverses, qui savent qu’elles peuvent annuler sa menace en mettant un joueur sur lui et empêcher Chelsea de lancer des attaques par l’intermédiaire de son meneur de jeu italien en profondeur. Avec Mateo Kovacic souvent dans et hors de l’équipe en raison d’une blessure, Potter doit constamment changer son couple central-milieu de terrain, ce qui a un effet d’entraînement sur la défense derrière lui. La perte du défenseur central Antonio Rudiger a été énorme, Kalidou Koulibaly, 31 ans, ayant du mal à s’adapter au rythme du football anglais et se révélant être une rétrogradation. Cesar Azpilicueta et Thiago Silva ont respectivement 33 et 38 ans.

MALCHANCE

Une aide dans les tirages de coupe serait utile. Chelsea s’est sans doute vu confier la mission la plus difficile du football anglais – un match à l’extérieur contre Man City – lors des premiers tours de la Coupe de la Ligue anglaise et de la FA Cup et a perdu les deux fois. Son adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des champions pourrait aussi être plus facile : le Borussia Dortmund.

