Chelsea en alerte rouge alors que l’avenir à long terme de Reece James est mis en doute: rapport

Chelsea est en alerte rouge après que des informations en Espagne ont suggéré que le Real Madrid avait réservé une décision pour Reece James.

Le produit de l’académie a reçu le brassard de capitaine à Stamford Bridge au cours de l’été après avoir signé un contrat de six ans avec le club l’année dernière.

Actuellement mis à l’écart en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, James devrait néanmoins faire partie intégrante de l’équipe de Mauricio Pochettino cette saison.

Le manager de Chelsea, Mauricio Pochettino, ne voudra pas perdre le capitaine du club Reece James (Crédit image : Getty Images)

Mais son avenir à long terme est mis en doute après la publication en espagnol Journal AS a révélé que le Real Madrid souhaitait recruter James comme successeur à long terme de Dani Carvajal.

L’international espagnol fêtera ses 32 ans en janvier et Madrid est parfaitement conscient de la nécessité de trouver un remplaçant le plus tôt possible.

Il est peu probable que James soit bon marché – il est évalué à 65 millions d’euros par Marché de transfert et est sous contrat jusqu’en 2028 – mais l’attrait du Blancos pourrait s’avérer trop fort pour résister.

Rien n’indique que James envisage de s’éloigner de son club d’enfance pour l’instant, mais l’international anglais ne voudra pas être exclu de la Ligue des champions trop longtemps.

Reece James pourrait rejoindre son coéquipier anglais Jude Bellingham au Real Madrid (Crédit image : Getty Images)

Chelsea est absent de la compétition européenne cette saison après sa 12e place en Premier League en 2022/23.

Pour des raisons de fair-play financier, les Londoniens de l’ouest ont été prêts à vendre leurs diplômés de l’académie au cours des deux dernières années, avec Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek, Fikayo Tomori et Tammy Abraham parmi ceux qui partent.

Il est peu probable que Madrid soumette une offre avant l’été prochain au plus tôt, mais le COMME le rapport indique que James est l’arrière droit qu’ils souhaitent.

