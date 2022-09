Chelsea embauche Graham Potter de Brighton en remplacement de Thomas Tuchel

Chelsea a annoncé Graham Potter comme nouveau manager, en remplacement de Thomas Tuchel, qui a été limogé mercredi.

Potter, qui rejoint Brighton & Hove Albion, devient le 30e manager de l’histoire de Chelsea – la première nomination à la direction sous le nouveau propriétaire américain Todd Boehly, qui a limogé Tuchel après 100 matchs en charge.

Il rejoint Chelsea pour un contrat de cinq ans, des sources informant ESPN que Chelsea a payé des frais d’environ 16 millions de livres sterling pour le libérer de son contrat avec Brighton.

“Je suis incroyablement fier et excité de représenter le Chelsea FC, ce club de football fantastique”, a déclaré Potter sur le site Internet du club jeudi. “Je suis très heureux de m’associer au nouveau groupe de propriétaires de Chelsea et j’ai hâte de rencontrer et de travailler avec ce groupe passionnant de joueurs et de développer une équipe et une culture dont nos incroyables fans peuvent être fiers.

“Je voudrais également remercier sincèrement Brighton & Hove Albion de m’avoir donné cette opportunité et en particulier Tony Bloom et tous les joueurs, le personnel et les supporters pour leur soutien continu pendant mon séjour au club.”

ESPN a rapporté mercredi que l’ancien patron de Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, et l’ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, avaient également été initialement présélectionnés pour le rôle aux côtés de Potter.

Potter, connu pour son style offensif, a aidé Brighton à terminer à la neuvième place de la Premier League la saison dernière. Le joueur de 47 ans a également été entraîneur du côté suédois d’Ostersund, qu’il a guidé vers une place improbable en phase de groupes de la Ligue Europa, et de Swansea City.

Chelsea a signé neuf signatures estivales avec des dépenses de transfert record de plus de 250 millions de livres sterling, mais l’investissement n’a pas encore amélioré les résultats sur le terrain, le club occupant la sixième place de la Premier League après six matchs.

Le club a également connu un démarrage lent dans les phases de groupes de la Ligue des champions, s’effondrant sur une défaite 1-0 face au Dinamo Zagreb lors de son match d’ouverture du Groupe E mardi.

“Nous sommes ravis d’amener Graham à Chelsea. C’est un entraîneur éprouvé et un innovateur en Premier League qui correspond à notre vision du club”, a ajouté le propriétaire de Chelsea, Boehly.

“Non seulement il est extrêmement talentueux sur le terrain, mais il possède des compétences et des capacités qui s’étendent au-delà du terrain, ce qui fera de Chelsea un club plus performant. Il a eu un impact majeur dans ses clubs précédents et nous attendons avec impatience son impact positif à Chelsea. Nous sommes impatients de le soutenir, ainsi que son équipe d’entraîneurs et l’équipe, dans la réalisation de leur plein potentiel dans les mois et les années à venir.”