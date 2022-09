Chelsea embauche Christoph Freund du RB Salzburg comme directeur sportif

Chelsea a trouvé son nouveau directeur sportif, Christoph Freund du RB Salzburg devant prendre la relève.

Norme du soir rapporte que Freund, qui est le directeur sportif de Salzbourg, assume le même rôle à Stamford Bridge. Là, il travaille en étroite collaboration avec le propriétaire Todd Boehly et le nouveau manager Graham Potter pour les tactiques et les arrivées de joueurs.

Les transferts sont l’endroit où Freund a prospéré pendant son long mandat en Autriche. Sous la vue de Freund, Salzbourg a acquis, puis finalement vendu, des joueurs comme Erling Haaland, Sadio Mané, Dayot Upamecano, Naby Keïta et Takumi Minamino. Remarquablement, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, Freund a profité de plus de 500 millions de dollars pour Salzbourg en ce qui concerne les échanges de joueurs.

Maintenant, Chelsea et Todd Boehly ramènent Freund avec de l’argent plus disponible pour l’Autrichien. Quoi qu’il en soit, l’œil pour le talent que possède Freund est quelque chose qui intéresse vivement Boehly. De plus, Boehly a souligné l’importance que le nouveau manager Graham Potter soit à bord avec l’acquisition de Freund. Le propriétaire de Chelsea a veillé à ce que le couple se rencontre, en tenant compte des opinions de Potter avant de prendre une décision finale.

Christoph Freund, le nouvel homme du projet Chelsea 🔵 #CFC ⭐️ Haaland, Mané, Upamecano, Naby Keita parmi ses meilleures offres ; 📊 Plus de 500 millions d’euros de bénéfices grâce aux échanges de joueurs avec le RB Salzburg ; 🤝 Rencontre avec Boehly pour Šesko : comment ça a commencé… 📲🚨 Plus : https://t.co/j5HrF2yss4 pic.twitter.com/UqdASIgUXg — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 19 septembre 2022

Chelsea recrute un nouveau directeur sportif

Auparavant, Boehly était le directeur sportif de facto des Blues. Le nouveau propriétaire a repris le rôle à son arrivée. Il a supervisé une fenêtre estivale où Chelsea a dépensé plus que tout autre club en Europe. Wesley Fofana, Marc Cucurella et Raheem Sterling ont tous coûté plus de 50 millions de dollars. De plus, l’acquisition tant attendue de Kalidou Koulibaly a envoyé 40 millions de dollars à Naples.

Ne pas discréditer Todd Boehly, mais Freund était beaucoup plus tactique dans ses dépenses à RB Salzburg. Il apporte un palmarès de succès à la fois sur le marché des transferts et sur les performances sur le terrain. L’un des points forts de Freund est sa capacité à créer des liens avec les joueurs, évoquant des émotions qui conduisent au succès.

En fait, Chelsea et Salzbourg sont rivaux lors de la phase de groupes de l’UEFA Champions League cette saison. La paire a fait match nul 1-1 à Stamford Bridge lors de la deuxième journée, bien que Chelsea ait une équipe beaucoup plus chère sur le terrain.

Boehly peut se concentrer davantage sur le côté président et propriétaire du club, laissant Freund et Potter avoir plus de poids sur les joueurs et les tactiques à Stamford Bridge.

PHOTO : IMAGO / Sportimage