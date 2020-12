Le manager de Chelsea, Frank Lampard, a déclaré qu’il n’y avait rien de mal à ce que les supporters rêvent de remporter le titre de Premier League, mais a insisté sur le fait que ses joueurs ne pouvaient pas se permettre de devenir complaisants.

Deux mille fans à Stamford Bridge, grâce à la première participation en neuf mois COVID-19[feminine restrictions, a vu Chelsea prendre du retard pour assurer une victoire 3-1 contre Leeds United samedi.

Chelsea a terminé la journée en tête du classement pour la première fois depuis septembre 2018, bien que Tottenham Hotspur et Liverpool puissent réviser l’équipe de Lampard plus tard dimanche.

Lorsqu’on lui a demandé si les fans de Chelsea avaient raison de les considérer comme des prétendants au titre, Lampard a déclaré aux journalistes: «Il n’y a certainement rien de mal avec les fans qui le pensent.

«C’est formidable de les avoir de retour, leur contribution a été énorme, le bruit était énorme. Vous pouvez voir à quel point ils sont excités à la fin que nous soyons au sommet », a-t-il déclaré.

«Mon travail et notre travail consistent à savoir que c’est une longue saison et la question suivante est de savoir dans quelle mesure nous pouvons être cohérents avec cette forme, dans quelle mesure nous pouvons nous améliorer, car je pense que nous pouvons faire beaucoup plus et il y a beaucoup de choses. sera. défis à venir. «

Lampard attend nerveusement d’entendre l’ampleur d’une blessure que l’ailier marocain Hakim Ziyech a subie en première période.

« C’est une blessure aux ischio-jambiers que nous découvrirons dans les prochains jours », a-t-il déclaré. « C’est clairement une déception d’entrer dans cette période chargée. »