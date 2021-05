Chelsea dévoile un nouveau kit fascinant avant la finale de la FA Cup et de la Ligue des champions

Chelsea a révélé son tout nouveau kit domicile pour la saison 2021-22, inspiré par le visage changeant de Londres dans les années 1960.

Il sera porté par l’équipe masculine pour la première fois le 15 mai lorsqu’ils affronteront Leicester City lors de la finale de la FA Cup à Wembley, et Chelsea, championne consécutive de Super League féminine, présentera également le kit lorsque Emma Hayes affrontera. Barcelone en finale de la Ligue des champions féminine le 16 mai.

L’équipe de Thomas Tuchel est techniquement l’équipe « à l’extérieur » lorsqu’elle affronte Manchester City en finale de la Ligue des champions entièrement anglaise le 29 mai.

Les couleurs dans lesquelles ils seront pour cette pièce maîtresse n’ont pas encore été confirmées, bien que les deux équipes aient porté leurs maillots à domicile avec leurs différentes nuances de bleu lors de leur rencontre en Premier League plus tôt ce mois-ci et lors de leur demi-finale de la FA Cup en avril (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis).

Les fabricants Nike affirment que la bande, modelée par les stars Mason Mount et Fran Kirby, est directement inspirée de Londres dans les années 60, une époque où des sauts audacieux étaient réalisés dans la musique, la culture et la mode. En tant que telle, la chemise arbore une couleur de base bleue plus vibrante que d’habitude, avec un motif abstrait enchevêtré qui rend hommage au mouvement Op Art (art optique) popularisé au début des années 60.

Des artistes d'opération prééminents tels que Victor Vasarely et Bridget Riley ont créé des motifs géométriques austères destinés à tromper l'œil et à donner l'impression de mouvement.

Le kit Chelsea 2021-2022 cherche à exploiter le même sentiment d’énergie et de dynamisme, avec l’imprimé fascinant servant censément de métaphore visuelle pour l’impulsion offerte par la «nouvelle vague» de talent du club.

« Ce maillot est le plus accrocheur à ce jour et est tellement unique par rapport aux autres que j’ai portés », a déclaré Mount. « Je pense que ce sera un grand succès avec les Blues à travers le monde. »

L’imprimé Op Art fascinant se poursuit sur le short, tandis que les chaussettes blanches qui l’accompagnent présentent la même bordure jaune vif qui tache le reste de la bande.

Les Bleus ont pris l’habitude de déployer leur kit «de l’année prochaine» avant la fin de la saison en cours ces dernières années. En effet, les bandes qu’ils portaient lors de leurs deux dernières apparitions en finale de la Ligue des champions n’avaient que quelques semaines – et les présages sont mitigés pour l’équipe masculine.

Le kit à domicile que portait Chelsea pour affronter Manchester United à Moscou en 2007-08 a été dévoilé 18 jours auparavant, même si cela importait peu car l’équipe d’Avram Grant a été battue aux tirs au but dans un stade Luzhniki ravagé par la pluie.

Là encore, la bande portée par les Bleus lors de la finale 2011-12 contre le Bayern Munich n’était que quatre semaines après le début de sa vie lorsque Didier Drogba et sa compagnie sont finalement sortis victorieux pour soulever le trophée à l’Allianz.

Il est peut-être intéressant de noter qu’il ne reste que 17 jours entre le lancement du nouveau kit 2021-22 des Blues et leur grand rendez-vous avec Man City lors de la finale de la Ligue des champions 2020-21 à la fin du mois de mai.

Ce kit pourrait être un favori de Chelsea avant même le début de la saison prochaine.