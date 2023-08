Chelsea dévoile Caicedo et bat le plus gros record de transfert au Royaume-Uni

Chelsea a battu son propre record en signant Moises Caicedo comme le transfert le plus cher d’un club de Premier League. Lundi, les supporters de Chelsea ont enfin pu voir leur nouveau star boy dans le kit bleu de Stamford Bridge. Même s’il n’a pas participé au match nul contre Liverpool lors de la première journée, il rejoint une équipe chère de Chelsea pour le reste de la campagne.

Cependant, aucun autre joueur de l’histoire n’a coûté plus cher à un club de Premier League que Moises Caicedo. Chelsea, qui a établi le record du transfert le plus cher par un club britannique en janvier dernier, a de nouveau battu le record. Le transfert plus tôt dans l’année était pour Enzo Fernandez. Chelsea a dépensé 135 millions de dollars pour l’Argentine, vainqueur de la Coupe du monde. Caicedo détient désormais le record après que les Bleus aient dépensé plus de 145 millions de dollars pour l’Équatorien.

Chelsea a battu Liverpool pour signer Caicedo après que les Reds n’aient pas voulu égaler les dépenses record de Chelsea. De plus, il semble que Caicedo ait toujours préféré déménager à Stamford Bridge d’Anfield, même si Brighton était prêt à vendre à Liverpool. Le milieu de terrain défensif l’a dit lorsque Chelsea l’a dévoilé lundi.

« Je suis tellement heureux de rejoindre Chelsea », a déclaré Caicedo. « Je suis tellement excité d’être ici dans ce grand club et je n’ai pas eu à réfléchir à deux fois quand Chelsea m’a appelé, je savais juste que je voulais signer pour le club. C’est un rêve devenu réalité d’être ici et j’ai hâte de commencer avec l’équipe.

La signature du record de Chelsea Caicedo remplit le rôle de Kante

Chelsea anticipera grandement l’arrivée de Caicedo, car le milieu de terrain défensif est un point de nécessité pour le club. Les Bleus ont perdu N’golo Kante lors d’un transfert saoudien, et ils ont attendu tard pour le remplacer officiellement. À juste titre, cependant, Chelsea continue de dépenser. Le club de Todd Boehly est prêt à faire un geste pour Romeo Lavia, un autre milieu de terrain défensif que Liverpool courtise.

Dans l’image immédiate, Mauricio Pochettino accueille Moises Caicedo.

« Moises possède un ensemble de compétences rares au milieu de terrain et est un joueur que nous ciblons depuis un certain temps », a déclaré Pochettino. « Nous pensons qu’il aura un impact significatif à Stamford Bridge cette saison – et dans les années à venir. »

PHOTO : Chelsea