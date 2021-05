Chelsea devient favorite pour signer Declan Rice

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: La bataille de West Ham pour garder le riz

De nombreux clubs auraient été intéressés par le milieu de terrain de West Ham United Declan Rice l’été dernier. Les Hammers ont réussi à garder la main sur leur talisman, même si de grands noms tels que Manchester United et Chelsea ont été mentionnés comme prétendants potentiels.

2 Liés

Alors qu’il semblait que cet intérêt s’était refroidi, le Télégraphe rapporte que les Blues ont relancé leur poursuite du joueur de 22 ans et que les Red Devils – avec Manchester City – surveillent également la situation.

L’international anglais est allé de mieux en mieux ces dernières saisons, ce qui signifie qu’il ne sera pas bon marché, et il est suggéré que le milieu de terrain pourrait coûter 90 millions de livres sterling.

Bien que Chelsea ne soit pas le seul club à espérer faire entrer Rice, il semble qu’ils soient les plus sérieux à l’idée de le signer, et le journal dit que l’équipe de Thomas Tuchel est la destination préférée de Rice s’il quitte le London Stadium.

Chelsea fera apparemment tout son possible pour signer le milieu de terrain, et cela inclut l’utilisation de l’attaquant Tammy Abraham dans le cadre d’un accord.

Cela vient du fait que les Hammers ont récemment été liés à l’attaquant, qui a lutté pour le temps de jeu depuis que Tuchel a repris Chelsea en janvier.

Declan Rice est un homme en demande, Chelsea étant le dernier club à être lié à la star de West Ham United. Rob Newell – CameraSport via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– La Juventus et Everton envisagent tous deux de déménager le gardien de Manchester United Sergio Romero, selon le Courrier quotidien. L’Argentin tient à quitter Old Trafford depuis qu’il a été poussé sur le côté après le retour de Dean Henderson de son prêt à Sheffield United. Il est probable que le joueur de 34 ans chutera plus loin dans l’ordre hiérarchique de United s’il restait, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer étant désormais liée à un mouvement pour le bouchon d’Aston Villa. Tom Heaton.

– Il y a eu des rapports selon lesquels le Borussia Dortmund serait intéressé par Stuttgart Gregor Kobel, ce que le gardien a maintenant confirmé, comme le rapporte Botteur. Le joueur de 23 ans a déclaré: « Dortmund est définitivement un problème. Je vais m’en occuper dans les prochains jours. Je vais l’écouter. Nous verrons. »

– Selon Le 10 Sport, Milieu de terrain Flamengo Gerson achèvera un déménagement à Marseille pour 6 millions d’euros plus des add-ons. Il est suggéré qu’un accord a été conclu entre les deux clubs et Gerson a accepté les termes d’un contrat de cinq ans avec la formation de Ligue 1.

– Il n’y a aucune chance de Dani Ceballos rester à Arsenal après la fin de son prêt du Real Madrid, dit Fabrizio Romano. Le journaliste suggère également que Los Blancos sont prêts à le laisser partir définitivement pendant la période estivale et attendent une proposition.

– Alors que Crystal Palace cherche à réduire l’âge moyen de son équipe, ils espèrent recruter le défenseur de Copenhague, âgé de 22 ans. Victor Nelsson, comme suggéré par le Courrier quotidien. Dans le rapport, Conor Gallagher et Marc Guehi, Les joueurs de Chelsea en prêt à West Bromwich Albion et à Swansea City respectivement, seraient tous deux intéressants. Ils espèrent également faire entrer la Juventus ‘ Radu Dragusin en location.