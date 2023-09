Chelsea dérape mais ne vous y trompez pas : leurs problèmes demeurent

LONDRES — Le succès se présente sous de nombreuses formes différentes. À Chelsea en ce moment, cela peut être mesuré par l’absence de huées et de quolibets à la fin d’un match à domicile, donc la victoire 1-0 de mercredi en Coupe Carabao contre Brighton & Hove Albion a été aussi bonne qu’elle l’a été pour l’équipe et l’entraîneur Mauricio. Pochettino cette saison.

Une première victoire depuis un mois – la dernière contre les ménés de l’EFL League 2, l’AFC Wimbledon en août – et la fin d’une disette de 338 minutes grâce au but vainqueur de Nicolas Jackson en seconde période pourraient être considérées par Pochettino comme une ligne tracée. sous le début de campagne cauchemardesque de Chelsea. Mais si l’ancien entraîneur de Tottenham Hotspur et du Paris Saint-Germain a célébré cette victoire en fin de match, il n’en a pas fait trop : il s’agissait d’une poignée de main ferme avec son homologue de Brighton, Roberto De Zerbi, suivie d’un soupir de soulagement.

Pochettino sait que son travail à Stamford Bridge pourrait être le plus difficile de sa carrière. Il se leurrerait s’il croyait que ce résultat marquait un tournant.

« C’est une victoire importante », a déclaré Pochettino lors d’une conférence de presse après le match. « C’est bien pour nous de nous qualifier pour le tour suivant et je pense que nous avons mérité notre victoire. Je suis satisfait de notre performance, mais nous devons maintenir cet élan. »

Ne vous y trompez pas, cette équipe de Chelsea n’est qu’une pâle ombre de ses prédécesseurs à succès. Des centaines de millions ont été versés dans l’équipe par les nouveaux propriétaires du club depuis qu’ils ont racheté Roman Abramovich en mai 2022, mais ils semblent avoir seulement réalisé une sorte de tour de magie inversé qui a entraîné d’énormes investissements qui ont aggravé l’équipe.

Mais une victoire reste une victoire, et le fait qu’elle ait suscité des acclamations à la fin est certainement un début. Pourtant, Chelsea aurait très bien pu perdre la rencontre en raison du manque de cohésion de l’équipe de Pochettino.

La politique de transfert des propriétaires s’est concentrée sur la signature de certains des jeunes joueurs les plus brillants du jeu, généralement pour des frais de transfert gonflés, dans l’espoir qu’ils deviendront une équipe formidable capable de remettre à nouveau les plus grands trophées à Stamford Bridge. C’est une bonne théorie, mais les jeunes joueurs qui ont du potentiel le sont précisément, et tous n’atteignent pas le leur.

Certaines des recrues récentes de Chelsea semblent déjà tellement alourdies par la pression de la performance qu’elles risquent de voir leur potentiel étouffé, voire complètement étouffé, alors qu’elles portent le maillot bleu. Mykhailo Mudryk en est un exemple classique.

La signature de 88 millions de livres sterling du Shakhtar Donetsk en janvier a désormais fait 23 apparitions sans marquer, et sa confiance semblait anéantie avant même d’être remplacé en seconde période. Ajoutez à cela le combat personnel auquel le joueur de 22 ans doit faire face chaque jour, avec sa famille toujours dans une Ukraine déchirée par la guerre, et il est difficile de voir comment Pochettino peut transformer une perspective évidente en un batteur mondial.

Nicolas Jackson a marqué le seul but de la victoire 1-0 de Chelsea contre Brighton mercredi. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Mudryk n’est cependant qu’un jeune joueur avec lequel Pochettino doit travailler. Jackson, dont le but a propulsé Chelsea au quatrième tour après une passe intelligente de Cole Palmer, 21 ans, est encore trop brut pour pouvoir compter sur lui pour livrer régulièrement. Également âgé de 22 ans, la recrue de 32 millions de livres sterling de Villarreal doit canaliser ses qualités évidentes avant de devenir un attaquant de haut niveau en Premier League.

L’équipe de Pochettino ressemble à un groupe d’enfants lors de leur premier jour d’école, tous désespérés d’impressionner, mais ne sachant pas quoi faire d’eux-mêmes. C’est une équipe qui a besoin d’expérience et de connaissances, mais la plupart des joueurs qui pourraient apporter leur contribution ont été transférés au cours de l’été, ne laissant que Thiago Silva, 39 ans, blessé, et Raheem Sterling, 28 ans, pour montrer l’exemple.

Pochettino a montré sa capacité à façonner une jeune équipe à Tottenham, mais il avait toujours des professionnels seniors tels que Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et Hugo Lloris pour guider les jeunes. Et il n’a jamais eu une équipe aussi déséquilibrée que celle de Chelsea, qui a vu l’entraîneur aligner trois arrières gauches – Ben Chilwell, Marc Cucurella et Ian Maatsen – dans ce match. Cucurella a été déployé à l’arrière droit, tandis que Maatsen a passé la majeure partie du match à jouer comme ailier droit.

Pochettino doit faire face à des blessures, à savoir l’attaquant de 52 millions de livres sterling Christopher Nkunku et l’arrière droit Reece James, mais même si leurs absences laissent de gros trous dans l’équipe, leur retour ne résoudra pas les problèmes de Chelsea.

Ce dont l’équipe a besoin, c’est de la confiance qui accompagne la cohérence et les résultats, donc battre Brighton ne fera que l’aider. N’ayant battu Luton Town et Wimbledon que jusqu’à présent cette saison, remporter une victoire contre une équipe des Seagulls très appréciée pourrait être crucial avant les déplacements à Fulham et Burnley la semaine prochaine.

Après cela, Chelsea fait face à nouveau à une série de matches intimidants contre Tottenham, Manchester City, Newcastle United et Brighton. Ils doivent simplement remporter au moins une victoire la semaine prochaine pour éviter l’impensable d’être entraîné vers le bas du classement de la Premier League.

La série sans victoire a cependant pris fin, et c’est un point positif pour Chelsea et Pochettino. Ne vous laissez pas tromper en pensant que tout va maintenant s’enclencher.