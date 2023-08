Chelsea dépense 21 millions de dollars pour un autre talent de Santos, accord conclu

Chelsea continuera d’enrichir son vivier de jeunes talents cet été.

À la suite de leur décevant résultat de 12e place, Todd Boehly rassemble une liste mondiale de nouveaux arrivants prometteurs. Les Bleus ont déjà recruté quatre joueurs de moins de 22 ans cet été, dont Nicolas Jackson (22 ans), Lesley Ugochukwu (19 ans), Angelo Gabriel (18 ans) et Diego Moreira (18 ans).

Dans la pré-saison, les nouveaux venus Nkunku et Jackson ont tourné en attaque, mais Mauricio Pochettino fera pression pour un autre attaquant. Les Bleus pourraient désormais recruter cet été un autre des anciens collègues d’Angelo Gabriel pour compléter leur récent achat de l’étoile montante.

Chelsea va signer un nouveau joueur et l’expédier en prêt

Pour l’attaquant Deivid Washington de Santos, Chelsea a déposé une offre de 21,6 millions de dollars. Malgré quelques hésitations, Fabrizio Romano est certain que le club brésilien acceptera. Cela est dû au fait d’avoir conclu un accord personnel avec l’attaquant.

Le joueur de 18 ans sera probablement prêté au club de Ligue 1 de Strasbourg. Continuant ainsi la relation après que Todd Boehly a pris possession du club français.

Qui est Deivid Washington ?

Le Brésilien est au tout début de sa carrière professionnelle, mais est une future superstar. Il a fait ses débuts dans la ligue professionnelle brésilienne en avril 2023, faisant ses débuts lors d’une victoire 3-0 contre Botafogo. Ce soir-là, il est entré dans le match en tant que remplaçant.

Un mois plus tard, le jeune a marqué son premier but senior, assurant le premier match de la victoire 3-0 de Santos à domicile contre Bahia. Pour le Noir et blanc de la Brasileiro Serie A, il est un pilier de l’équipe bien qu’il soit souvent utilisé comme remplaçant. En neuf matchs, il a contribué deux fois à la feuille de match.

Toujours en 2023, Washington a participé à la Copinha, un prestigieux tournoi de jeunes. Santos s’est qualifié pour les demi-finales grâce à ses trois buts en quatre matchs.

Crédit photo : IMAGO / Pera Photo Press