Chelsea a décidé de commencer le processus de retrait de la Super League européenne proposée, ont confirmé des sources à James Olley d’ESPN.

La décision de Chelsea a été rapportée pour la première fois par la BBC.

Le développement précède le match de Premier League de Chelsea contre Brighton mardi à Stamford Bridge.

Le réserval est un renversement renversant pour le club londonien après l’annonce de dimanche qu’il faisait partie des 12 plus grands clubs de football européens prévoyant de se retirer de l’UEFA Champions League.

Ces 12 clubs – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur, Real Madrid, Barcelone, Atletico Madrid, AC Milan, Inter Milan et Juventus – ont insisté sur le fait que l’ESL apporterait un plus grand soutien financier à la pyramide du football. avec un projet de 10 milliards d’euros de paiements de solidarité aux clubs non participants à répartir sur une période initiale de 23 ans.

Un groupe de joueurs de Chelsea est allé voir le président Bruce Buck pour dire qu’ils étaient opposés à la ligue proposée, ont déclaré des sources à Olley.

Plusieurs centaines de fans se sont rassemblés devant Stamford Bridge quelques heures avant le coup d’envoi pour exprimer leur opposition au projet du club de s’inscrire à la nouvelle compétition.

Le directeur technique et de la performance Petr Cech a été filmé en train de supplier les supporters de laisser le bus de l’équipe entrer dans le sol alors que les supporters bloquaient leur accès au stade.

La nouvelle a ensuite filtré à travers que les Bleus rédigeaient des documents pour revenir sur leur décision de rejoindre, suscitant des acclamations et des chants de « nous avons sauvé le football » de la part des supporters qui avaient été déplacés à environ 300 mètres du point d’entrée principal du stade.

Contrairement à la compétition de la Ligue des champions, où les équipes doivent se qualifier via leur ligue nationale, les équipes fondatrices de la Super League se garantiraient chaque année une place dans la nouvelle compétition.

L’UEFA a averti qu’elle pourrait imposer des sanctions aux clubs et aux joueurs qui participent à la compétition de séparation, tandis que le Premier ministre britannique Boris Johnson et son gouvernement ont rapidement condamné la notion de Super League.

Ceci est une histoire en développement…