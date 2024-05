Chelsea décroche le bonus d’Eden Hazard du Real Madrid malgré la retraite du Belge il y a sept mois

Chelsea devrait toucher un énorme bonus de 5 millions de livres sterling en raison d’une clause relative au transfert d’Eden Hazard au Real Madrid en 2019, malgré sa retraite du football il y a sept mois.

Cependant, en juin dernier, Hazard et le Real sont parvenus à un accord mutuel pour mettre fin à son contrat et mettre fin à son séjour au club après quatre ans. Durant son séjour à Madrid, il n’a marqué que sept buts en 76 matches.

Trois mois après son départ du Real, Hazard a annoncé sa décision de prendre sa retraite à l’âge de 32 ans. Bien que Hazard ne soit actuellement pas à Los Blancos et ne joue entièrement au football, les bonus insérés dans son contrat s’appliquent toujours jusqu’à la fin de son contrat initial, qui est qui devrait se terminer fin juin.

Selon Le télégraphe, les Blues devraient encaisser 5 milliards de livres sterling parce que le Real a atteint la finale de la Ligue des champions. L’équipe de Carlo Ancelotti a remporté une victoire cumulée de 4-3 contre le Bayern Munich en demi-finale et affrontera le Borussia Dortmund pour remporter la compétition pour la 15e fois.

L’accord de Hazard avec le Bernabeu a été considéré comme l’une des meilleures affaires sur le marché des transferts, Chelsea récupérant un premier montant de 88 millions de livres sterling pour le Belge, qui avait 28 ans à l’époque. Le reste de la rémunération était constitué de bonus réalisables, même si Hazard a connu des difficultés pendant son séjour en Espagne.

Il n’a disputé que 54 matches en quatre ans au Real et a remporté la Ligue des champions en 2022, mais a été remplaçant inutilisé lors de la finale contre Liverpool. Chelsea peut affirmer avoir eu les meilleures années de Hazard, qui était un joueur si influent pour les Bleus pendant son séjour là-bas.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux après sa retraite, Hazard a déclaré : « Il faut s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans et plus de 700 matches joués, j’ai décidé de mettre fin à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu Pour réaliser mon rêve, j’ai joué et pris du plaisir sur de nombreux terrains à travers le monde.

« Au cours de ma carrière, j’ai eu la chance de rencontrer de grands managers, entraîneurs et coéquipiers. Merci à tous pour ces bons moments, vous allez tous me manquer. Je tiens également à remercier les clubs pour lesquels j’ai joué : le LOSC, Chelsea et le Real Madrid ; et merci à l’URBSFA pour ma Sélection Belge.

« Un merci tout particulier à ma famille, mes amis, mes conseillers et les personnes qui ont été proches de moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Enfin, un immense merci à vous, mes fans, qui m’avez suivi pendant toutes ces années et pour vos encouragements partout où j’ai joué. C’est le moment de profiter de mes proches et de vivre de nouvelles expériences à bientôt en dehors du terrain mes amis. »





