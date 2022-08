Chelsea de retour pour Frenkie de Jong de Barcelone

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea de retour pour De Jong

Chelsea se prépare à s’asseoir avec Barcelone pour des discussions sur un double déménagement pour Frenkie de Jong et Pierre-Emerick Aubameyangselon Le télégraphe.

Le rapport ajoute que les Blues pourraient allouer jusqu’à 300 millions de livres sterling pour les transferts d’été alors que le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, continue de soutenir Thomas Tuchel, et après qu’ESPN a révélé l’intérêt des Blues pour Aubameyang et Benjamin Sesko plus tôt jeudi, il semble qu’ils soient maintenant désireux de retourner à la poursuite de De Jong.

Les Blaugrana cherchent à décharger le milieu de terrain de 25 ans cet été, et ils pourraient avoir de bien meilleures chances de parvenir à un accord complet avec Chelsea. L’international néerlandais ne voulait pas quitter le Camp Nou pour rejoindre Manchester United, mais il serait beaucoup plus ouvert à l’idée d’un passage à Stamford Bridge en raison du football de la Ligue des champions.

Alors que Chelsea poursuit également la recherche du remplaçant de Romelu Lukaku, Aubameyang semble être en tête de leur liste restreinte, le leader de 33 ans ayant impressionné pour Barcelone la saison dernière, marquant 11 buts en 17 apparitions en Liga. Le Barça a déjà fait venir Robert Lewandowski et Raphinha cet été, de sorte que l’international gabonais à la retraite pourrait être excédentaire par rapport aux besoins.

PAPIER GOSSIP

– Leicester City et Nottingham Forest sont prêts à s’affronter pour la signature de Houssem Aouarécrit Marché du pied. Lyon serait à la recherche d’une indemnité d’environ 15 millions d’euros pour se séparer du milieu de terrain de 24 ans, qui a également été sur le radar du Real Betis. Aouar a joué 36 fois en Ligue 1 la saison dernière et a contribué à 10 buts.

– Maxwel Cornet est sur le point de signer un accord avec West Ham United, rapporte Le gardien. L’ailier polyvalent de 25 ans aurait une clause de libération de 17,5 millions de livres sterling après que Burnley ait été relégué de la Premier League la saison dernière. Et, malgré l’intérêt d’Everton, il semble que les Hammers aient remporté la course pour décrocher l’international ivoirien.

– La Juventus a proposé de signer Dries Mertensdit Gianluca Di Marzio. L’attaquant de 35 ans est actuellement agent libre après l’expiration de son contrat avec Napoli et le Bianconeri lui ont proposé un contrat de deux ans pour passer au stade Allianz. L’international belge a également été sur le radar de Galatasaray.

– sport rapporte que Barcelone est intéressé à atterrir Thomas Meunier. Après avoir raté l’acquisition de Cesar Azpilicueta, qui a signé jeudi un nouveau contrat de deux ans avec Chelsea, le Blaugrana intensifient maintenant leur poursuite pour l’ailier arrière du Borussia Dortmund, âgé de 30 ans. Il est rapporté que Manchester United était également intéressé par lui, mais l’équipe de LaLiga devrait maintenant faire avancer les pourparlers, Xavi Hernandez souhaitant décrocher un joueur qui peut être déployé en tant qu’arrière droit offensif.

– Crystal Palace cherche à signer l’ancien milieu de terrain de Barcelone Ilaix Moribaécrit Marché du pied. Il est entendu que Patrick Vieira a déjà pris contact avec la star du RB Leipzig, âgée de 19 ans, qui a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Valence. L’équipe de Bundesliga pourrait être prête à le laisser partir, ajoute le point de vente, après qu’il n’a joué que 90 minutes de football pour eux en cinq matches de remplacement.