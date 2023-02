Chelsea de Graham Potter n’a remporté que deux de ses 13 derniers matchs de Premier League

Le match nul de Chelsea à West Ham samedi a prolongé la forme décevante de l’équipe de Graham Potter en Premier League.

Les Bleus ont pris les devants après 16 minutes au stade de Londres alors que Joao Felix a marqué son premier but pour le club, suite à une passe décisive de son compatriote janvier Enzo Fernandez.

Mais Emerson Palmieri a égalisé pour les Hammers juste avant la demi-heure et les hommes de Daid Moyes se sont vu refuser ce qu’ils pensaient être un vainqueur de Thomas Soucek pour un hors-jeu à sept minutes de la fin.

Le mandat de Potter a commencé avec trois victoires consécutives en Premier League en octobre, mais l’ancien manager de Brighton n’a mené les Blues qu’à deux victoires depuis dans la compétition.

Lors de leurs 13 derniers matches de Premier League de part et d’autre de la Coupe du monde, Chelsea n’a battu que Bournemouth et Crystal Palace à domicile.

Cinq des 13 restants ont été perdus : à Brighton, Newcastle et Fulham ; et à domicile contre Arsenal et Manchester City.

Potter’s Chelsea a également fait match nul six de ses 13 derniers: à Brentford, Nottingham Forest, Liverpool et West Ham; et à domicile contre Manchester United et Fulham.

C’est une série de résultats qui a laissé Chelsea à la neuvième place et les Blues ont disputé deux matchs de plus que Liverpool, 10e.

Et Potter est bien conscient de la nécessité de s’améliorer, ayant admis avant le match de samedi à West Ham qu’il sait qu’il sera limogé à moins que les résultats ne s’améliorent rapidement.