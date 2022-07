Chelsea dans les pourparlers de Jules Kounde | Thomas Tuchel s’attend à ce qu’Armando Broja reste dans l’intérêt de West Ham | Nouvelles du football

Chelsea poursuit les discussions avec Séville sur un accord pour le défenseur Jules Kounde, Thomas Tuchel admettant que le club doit faire de nouvelles signatures.

Chelsea a signé Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly cet été, mais Tuchel souhaite ajouter un autre défenseur central à son équipe après avoir perdu Antonio Rudiger et Andreas Christensen au Real Madrid et à Barcelone.

Tuchel est un admirateur de Koundé depuis un certain temps, ayant également été lié au joueur lors du mercato de l’été dernier.

Chelsea était intéressé par Matthijs de Ligt, qui a rejoint le Bayern Munich pour 68 millions de livres sterling, et Nathan Ake, qui semble susceptible de rester à Man City.

Avant le match amical de pré-saison contre Arsenal ce week-end lors de la deuxième étape de leur tournée américaine, Tuchel a déclaré: “Nous avons besoin de quelques autres pour améliorer l’équipe.

“Nous avons terminé troisième la saison dernière – il y avait un écart. Si vous voulez conserver votre position, vous devez vous améliorer. Vous ne pouvez jamais rester immobile. D’autres équipes vous dépasseront. Nous avons perdu des joueurs.

“C’est du bon sens. C’est le rêve de tout manager de trouver des joueurs de sa propre ligue qui peuvent s’adapter si facilement. Raheem connaît les habitudes des clubs anglais et a des coéquipiers anglais ici.

“Kalidou (Koulibaly) connaît Mendy de l’équipe nationale et Jorginho a été d’une grande aide de Naples pour accélérer le processus d’intégration. Ce sont des joueurs énormes pour nous. Nous devons accélérer les choses.”

Tuchel : Je ne m’attends pas à ce que Broja parte en prêt

Tuchel a également minimisé les propos selon lesquels Armando Broja devrait quitter le club en prêt cet été.

Broja a excellé lors d’une période de prêt la saison dernière à Southampton, mais il semble qu’il fera partie des plans de Tuchel cette saison.

“Je ne m’attends pas à ce qu’il parte”, a poursuivi Tuchel. “Je suis au courant des offres et de l’intérêt. Nous prendrons une décision ensemble, le propriétaire, moi et le joueur. Quand il est arrivé, il était clair qu’il essayait d’impressionner et de devenir un joueur de Chelsea.

“Après son prêt à Southampton, il est clair qu’il veut passer à l’étape suivante. Malheureusement, il s’est blessé et il suscite maintenant beaucoup d’intérêt. Voyons comment cela se passe. Il a un contrat ici.

“Nous avons beaucoup d’options mais pas le type d’Armando. La saison dernière avec lui et Conor Gallagher, nous devons toujours peser ce qui est bon pour eux et pour le club. Y a-t-il une perspective qu’il obtienne des minutes ici.

“Il a déjà joué en Premier League. Avec Armando, nous devons examiner la situation très attentivement et individuellement et décider si nous avons les minutes que nous pouvons offrir pour qu’il puisse grandir ici ou lui accorder un autre prêt pour lui donner des minutes de match.”

Pourquoi Broja est-il demandé ?

Les principaux atouts de Broja résident dans des domaines qui passent souvent inaperçus. Il excelle à reprendre possession du ballon dans le dernier tiers, à remporter des sauts aériens et à courir avec le ballon à ses pieds.

En fait, seuls cinq joueurs ont récupéré plus de possession dans les zones offensives la saison dernière – bien que l’Albanais n’ait commencé que 21 matches de championnat.

En plus d’être parmi les joueurs d’élite de la ligue pour le pressing de l’avant, il se classe également parmi les 10 meilleurs pour les pauses rapides.

Malgré son temps de jeu limité, le joueur de 20 ans a enregistré 112 touches dans la surface adverse – grâce à un mouvement habile, créant de l’espace et portant le ballon dans des zones dangereuses.

En approfondissant ses retours au cours d’une brève carrière professionnelle à ce jour, le jeune a marqué 20 buts en seulement 48 départs dans toutes les compétitions – un taux de frappe impressionnant, étant donné qu’il a également été accroché 35 fois.

