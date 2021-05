Chelsea couronné deux fois championne de la Super League féminine

Chelsea a été sacrée championne consécutive de la Super League féminine après avoir battu Reading 5-0 pour remporter le titre 2020-21 à Kingsmeadow dimanche.

La course au titre s’est déroulée jusqu’au dernier jour, Chelsea ayant besoin d’une victoire pour s’assurer que la deuxième place de Manchester City ne les a pas jetés au poteau à la dernière minute.

Chelsea n’a perdu qu’un seul match toute la saison, contre Brighton qui a mis fin à sa série de 33 matchs sans défaite dans la ligue. City n’a également perdu qu’un match en 2020-21, mais leurs quatre nuls contre les trois de Chelsea signifiaient qu’ils devaient se contenter de la deuxième place.

Chelsea a remporté le titre l’année dernière sur une base de points par match après que la saison ait été écourtée en raison de la pandémie COVID-19.

Dans le cadre des modifications apportées au Ligue des champions structure pour la saison 2021-22, trois équipes au lieu des deux habituelles de la WSL se sont qualifiées pour le tournoi avec Chelsea, City et Arsenal réservant leurs places.

Manchester United, qui avait lancé un bon défi pour la troisième place en Ligue des champions en début de saison, a terminé quatrième.

Sam Kerr de Chelsea a dominé le tableau des scores de la ligue avec 21 buts et Ann-Katrin Berger a remporté le Golden Glove de la ligue, une feuille blanche devant Ellie Roebuck de City.

Bristol City a été relégué après avoir perdu 3-1 contre Brighton.

Chelsea pourrait remporter le Quadruple cette saison. Photo par Visionhaus / Getty Images

Leicester City a confirmé sa promotion à la WSL, une première pour le club, le 4 avril avec une victoire 2-0 sur les Lionnes de London City.

Le titre est le quatrième de Chelsea dans la WSL, ce qui les place devant Arsenal en tant qu’équipe avec le plus de victoires de l’histoire de la ligue.

Cependant, les célébrations seront courtes pour l’équipe d’Emma Hayes, qui affrontera Barcelone lors de la finale de l’UWCL le 16 mai. Aucune des deux équipes n’a jamais remporté le tournoi.

Une victoire de Chelsea contre Barcelone les mettrait sur la bonne voie pour faire le quadruple cette saison avec le titre de champion et la Coupe continentale déjà assurés. Le calendrier de la FA Cup a été retardé en raison de la pandémie COVID-19 et de l’arrêt du football « non élite » en Angleterre.