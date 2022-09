Chelsea contre West Ham United – Rapport de match de football – 3 septembre 2022

Chelsea a décroché une victoire 2-1 contre West Ham United de manière spectaculaire alors que Kai Havertz a marqué un vainqueur à la 88e minute, avec un égaliseur tardif de Maxwel Cornet exclu par VAR.

Cornet a frappé à la maison après une confusion à l’arrière pour Chelsea, mais le but a été marqué après que Jarrod Bowen a été réputé avoir commis une faute sur le gardien Edouard Mendy dans la préparation.

Cette décision signifiait que l’équipe de Thomas Tuchel avait remporté une victoire cruciale après son début de saison indifférent, mais le patron de West Ham, David Moyes, était furieux contre le but refusé.

“C’est une décision scandaleuse, absolument pourrie de la part d’un des soi-disant arbitres d’élite”, a déclaré Moyes à la BBC.

“Je soutiens beaucoup de trucs VAR, je pense en fait que le gardien de but plonge, il simule une blessure parce qu’il ne peut pas se rendre au suivant – il a également fait la même chose sur le premier but. [That] l’arbitre se trompe tellement que c’est incroyable.”

Tuchel a déclaré que Chelsea avait eu de la chance avec la décision, mais a ajouté que c’était la bonne, disant qu’il voulait que son équipe s’appuie sur la victoire.

“Nous y allons maintenant étape par étape, nous allons essayer d’utiliser cet élan”, a déclaré Tuchel.

“Les choses sont claires maintenant, nous pouvons exiger un engagement total pour tout. Nous sommes en train de créer cela et ce n’est pas fini.”

Le but de Kai Havertz à la 88e minute a donné à Chelsea une victoire cruciale contre West Ham United. Photo AP/Kirsty Wigglesworth

Tuchel a fait ses débuts à Chelsea à Wesley Fofana après le transfert du défenseur de Leicester City tandis que Mason Mount et Havertz faisaient partie des joueurs retirés de la formation de départ après la défaite choc contre Southampton en milieu de semaine.

Les deux équipes ont pris un départ lent et la première véritable chance est survenue à la 27e minute lorsque Christian Pulisic a vu un tir bloqué par la nouvelle recrue de West Ham, Lucas Paqueta, après qu’un centre de Reece James ait été dégagé par l’international américain.

La seconde mi-temps a commencé plus brillamment, avec Fofana tentant sa chance à distance en vain tandis que Conor Gallagher a stoppé Michail Antonio alors que l’attaquant montait une contre-attaque de West Ham.

Marc Cucurella a été contraint à un bloc d’un effort de Bowen à la 57e minute et l’attaquant de West Ham a testé Mendy avec une volée à la 62e minute – le premier tir cadré du match.

Mendy a battu au coin résultant après qu’il ait été lancé par Paqueta, permettant à Declan Rice de se placer pour qu’Antonio rentre à la maison à bout portant.

Chelsea est revenu dans le match à la 76e minute lorsque Ben Chilwell a profité d’un moment de folie de Lukasz Fabianski, fouillant les jambes du gardien après avoir hésité à suivre le coup de feu de l’arrière gauche sur un long ballon.

Le remplaçant Havertz s’est accroché à un centre de Chilwell pour terminer le retour de Chelsea à deux minutes du temps réglementaire, avant que Cornet ne réponde presque instantanément – ​​mais Chelsea a eu le dernier mot.

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.