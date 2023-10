Chelsea contre West Ham : Super League féminine – en direct

il y a 1 mois 13h17 HAE 45+1 minutes : Contre-attaque de Chelsea, et Kirby fait preuve de force pour récupérer le ballon sur la droite. Mais plus de drame dans la mi-temps au coup de sifflet.



il y a 3 mois 13h15 HAE 45 minutes : Ueki se prépare à une volée ambitieuse en dehors des sentiers battus, mais n’obtient pas la connexion souhaitée.



il y a 4 mois 13h14 HAE 43 minutes : Kirby joue un délicieux ballon au milieu pour jouer à James, qui semble prêt à participer au deuxième but de Chelsea, mais Arnold se lève, reste vigilant et réussit un arrêt exceptionnel.



il y a 6 mois 13h12 HAE 42 minutes : Chelsea continue de gagner le ballon en haut du terrain, et West Ham aurait besoin du coup de sifflet maintenant.



il y a 8 mois 13h10 HAE 40 minutes : Lawrence joue un joli ballon sur lequel Kerr peut courir dans la surface, mais Cissoko gêne la réduction.



il y a 9 mois 13h09 HAE 39 minutes : Lisa Evans joue un joli ballon dans la surface, mais la tête d’Asseyi passe à côté.



il y a 11 minutes 13h07 HAE BUT! Chelsea 1-0 West Ham (Kerr 36) Brillant et impitoyable de Chelsea. West Ham est surpris en train de traîner au bord de sa surface, perdez-le, Kirby divise la défense en jouant Charles sur la gauche, qui raccroche un ballon pour que Kerr se dirige vers le deuxième poteau. Sam Kerr se lève pour diriger Chelsea en tête. Photographie : John Sibley/Action Images/Reuters

il y a 14 mois 13h05 HAE 35 minutes : Trop de puissance sur le ballon de Mjelde, et la tête de Bright au second poteau sort du jeu.



il y a 14 mois 13h04 HAE 34 minutes : Rien de productif sur le corner, mais Chelsea remporte un coup franc sur la gauche – Cissoko reçoit un jaune pour avoir éliminé Leupolz.



il y a 15 min 13h03 HAE 33 minutes : James dérive à nouveau au milieu et joue un joli ballon, à l’extérieur de la botte, pour trouver Kerr, qui remporte un corner.



il y a 17 mois 13h02 HAE 31 minutes : James centre au milieu et Kerr descend pour une tête plongeante, mais ne parvient pas à viser la cible.



il y a 18 mois 13h01 HAE 30 minutes: Kirby récupère le ballon dans le dernier tiers, et tente de jouer un une-deux avec Sam Kerr, mais l’Australien est hors-jeu.



il y a 18 mois 13h00 HAE 29 minutes : Brillant de Lauren James, conduisant de la droite vers le milieu avant de déplacer le ballon sur l’aile gauche. Cependant, West Ham force Chelsea à revenir, sa forme défensive s’avérant trop difficile à briser pour le moment.



il y a 21 mois 12h57 HAE 27 minutes : … aucun dé, et Chelsea est obligé de reconstruire à partir de sa défense.



il y a 22 mois 12h56 HAE 26 minutes : Corner pour Chelsea et Bright prend la tête, le ballon passe devant le poteau après une déviation – un autre corner…

il y a 24 mois 12h55 HAE 24 minutes : Ueki a joué jusqu’au bout et semble être prête à entrer dans la surface et à tirer, mais elle est pourchassée et traitée par la défense de Chelsea – en particulier Bright et Mjelde.

il y a 26 mois 12h52 HAE 22 minutes : James recule pour récupérer le ballon et passe à Niamh Charles sur l’autre aile, mais Chelsea le perd ensuite au milieu.



il y a 27 mois 12h52 HAE 21 minutes : James poursuit un long ballon sur l’aile droite pour Chelsea, mais Shannon Cooke le protège et remporte un coup de pied de but.



il y a 28 mois 12h50 HAE 20 min: Leupolz effectue une course au volant dans la surface de West Ham avant de revenir sur James, qui tire pour la première fois sur son pied gauche mais n’obtient pas une bonne connexion, trouvant un corps et non la cible.



il y a 29 mois 12h49 HAE 19 minutes : Jess Carter est victime d’une faute de Asseyi alors qu’elle dégageait le ballon de sa surface.

il y a 30 mois 12h48 HAE 18 minutes : Passe soignée au milieu de terrain de Chelsea mais Asseyi réussit brillamment pour récupérer le ballon puis passer au milieu – Leupolz est en retard dans le défi de la faire tomber et obtient un jaune pour ses efforts.



il y a 31 mois 12h47 HAE 16 minutes : Harries récupère le ballon contre Ingle au milieu du parc et avance avant de jouer à Ueki, mais l’international japonais n’arrive pas à se mettre en position de lancer un testeur.



il y a 33 mois 12h45 HAE 15 min: Lisa Evans se précipite dans la surface et réussit un tir de la droite… mais ne peut pas tester correctement Musovic.



il y a 35 min 12h43 HAE 13 minutes : Chelsea réussit désormais bien – et en contrôle.



il y a 35 min 12h43 HAE 12 minutes : Pas de drame sur corner, mais Chelsea presse bien pour récupérer le ballon, et James joue Ingle, qui tire à l’intérieur de la surface… il est bloqué et tombe sur Kerr qui rentre dans un but vide. Mais hélas, encore une fois hors-jeu.



il y a 37 mois 12h41 HAE 11 minutes : Des pieds rapides dans la surface de James, mais le ballon ne se brise pas correctement pour qu’elle puisse tirer et il part en corner.



il y a 38 mois 12h40 HAE 10 minutes: James intervient depuis la droite et on dirait qu’elle va tirer… mais c’est un joli ballon pour Kerr, qui passe à côté. Hors-jeu quand même.



il y a 40 mois 12h38 HAE 7 minutes : Arnold le joue le long du tapis depuis l’arrière alors que West Ham passe au milieu, le ballon passe ensuite vers l’aile droite avant qu’un centre n’arrive pour Emma Harries, mais elle ne peut pas l’enlever dans la surface. Top jouer cela, cependant, de la part des visiteurs avec de belles et rapides passes.

il y a 42 mois 12h37 HAE 6 minutes : Leupolz trouve de la place à l’extérieur de la surface pour tirer, mais le gardien de West Ham, Arnold, n’a aucun problème, plongeant bas sur sa droite pour nettoyer.



il y a 43 mois 12h35 HAE 5 minutes : Carter descend longtemps sur l’aile gauche de Chelsea, mais le ballon finit par être étouffé. Lauren James se bat avec Shannon Cooke. Photographie : Javier García/Shutterstock

il y a 45 mois 12h34 HAE 3 minutes : West Ham contre bien après un corner de Chelsea, mais Fran Kirby revient avec brio pour arrêter l’attaque avec un tacle croustillant. Meilleur effort de l’avant.

il y a 47 mois 12h31 HAE 1 minute: Coup franc près de la ligne médiane pour West Ham, mais cela dure trop longtemps pour un coup de pied de but à Chelsea.



il y a 48 min 12h30 HAE On y va! Ueki donne le coup d’envoi pour West Ham.



il y a 50 mois 12h29 HAE Tout d’abord, une minute de silence pour les victimes innocentes en Israël et en Palestine.



il y a 50 mois 12h28 HAE Très bien, nous sommes presque prêts. Les équipes sont là, les skippers discutent avec les arbitres. Allumez la bouilloire, vite.



il y a 1h 12h18 HAE Et maintenant au tour de Rehanne Skinner de parler de son mandat jusqu’à présent à West Ham : « Nous avons un peu plus confiance avec le ballon… nous avons également été assez cliniques devant le but, ce qui a été vraiment bien. L’une des choses que nous voulions essayer d’ajuster était notre façon de défendre les coups de pied arrêtés… et nous n’avons pas encaissé jusqu’à présent, donc c’est vraiment positif.

il y a 1h 12h08 HAE Emma Hayes parle à Sky des inclusions de Sam Kerr et Fran Kirby, tous deux débutent en WSL pour la première fois cette saison. « Ce sont deux grands joueurs de football et nous avons l’opportunité de les réunir aujourd’hui, et comme je l’ai toujours dit, nous n’avons pas toujours la chance de jouer contre les mêmes joueurs chaque semaine, mais c’est la raison d’être d’une équipe. Et pour nous, cette semaine, chez nous à Kingsmeadow, c’est le bon moment pour les rassembler.



il y a 2 heures 11h38 HAE Les équipes Chelsea : Musovic, Bright (c), Ingle, Carter, Leupolz, James, Lawrence, Kirby, Mjelde, Kerr, Charles Remplaçants: Berger, Nusken, Perisset, Fleming, Kaneryd, Cuthbert, Buchanan, Cankovic, Beever-Jones Jambon de l’Ouest : Arnold (c), Smith, Shimizu, Evans, Ueki, Harries, Denton, Hayashi, Asseyi, Cooke, Cissoko Remplaçants : Walsh, Stringer, Tysiak, Atkinson, Filis, Ademiluyi, Flannery