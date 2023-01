Chelsea contre Manchester City : Premier League – en direct

Et voici Pep

[On the changes tonight] J’ai choisi l’équipe que les fans m’ont dit de jouer. Certains des joueurs sont revenus de la Coupe du monde avec des soucis, et Rico et les autres gars ont été fantastiques.

[With Arsenal eight points in front, do you enjoy the thrill of the chase?] Eh bien, nous préférerions avoir huit points d’avance ! Il reste encore beaucoup de matchs à jouer, nous essayons donc de maintenir notre niveau et d’enchaîner les victoires.

[On Beast] Plusieurs fois au cours de la saison précédente, nous avons joué avec un faux neuf, nous avions donc un joueur supplémentaire au milieu; maintenant, le joueur supplémentaire est dans la boîte, nous devons donc ajuster quelque chose. Mais, oui, nous sommes ravis : de sa régularité, de ses objectifs, de tout.

[On reintegrating players after the World Cup] J’ai regardé, individuellement – premier jour, deuxième jour, troisième jour, comment ils s’entraînaient. Cela dépend du langage corporel. Dans la période qui a suivi la Coupe du monde, il était important de jeter un coup d’œil : comment est le langage corporel, l’humeur, et d’essayer de choisir la meilleure composition. Pas à pas, les gars reviennent à la réalité et sont prêts à jouer chaque match.

[On Grealish v Foden] Il n’y a pas toujours de raison spécifique pour choisir des joueurs. Parfois j’ai envie de tourner, parfois c’est tactique, parfois c’est à cause de la qualité de l’opposition. Je n’ai jamais été quelqu’un qui choisit le même onze chaque semaine, parce que ça rend le vestiaire impossible.

[On Graham Potter] Tous les managers ont besoin de temps ; J’ai terminé troisième lors de ma première saison à City. C’est un manager de haut niveau.