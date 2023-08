Chelsea contre Luton : le plus grand décalage de transfert en Premier League

Chelsea accueille le nouveau promu Luton Town à Stamford Bridge vendredi soir dans ce qui pourrait bien être le plus grand décalage de l’histoire de la Premier League – du moins en termes de montant d’argent dépensé pour constituer l’équipe respective de chaque club.

En totalisant les frais des joueurs inscrits dans leurs effectifs de Premier League 2023-24 (via Transfermarkt), l’affrontement oppose une équipe de Chelsea qui a coûté plus d’un milliard d’euros à une équipe de 32 joueurs de Luton Town réunie pour une simple fraction de cette somme.

En effet, Luton – dont le stade de Kenilworth Road, d’une capacité de 10 300 places, est encore en cours de rénovation pour le rendre apte à accueillir des matchs de haut niveau – n’a payé que des frais de transfert monétaires réels pour recruter sept membres de son équipe actuelle de Premier League.

La signature record du club des Hatters (Ryan Giles, 5,85 millions d’euros de Wolverhampton Wanderers) a toujours coûté moins de la moitié de ce que Chelsea a déboursé pour recruter Andrey Santos – qui, avec 12,5 millions d’euros, est la moins chère des dizaines d’acquisitions. conçu pour constituer l’équipe première des Blues 2023-24.

Bien sûr, Chelsea a battu le record britannique des transferts à deux reprises en l’espace de six mois seulement, d’abord en signant le vainqueur de la Coupe du monde Enzo Fernández de Benfica pour un contrat d’une valeur de 121 millions d’euros en janvier, avant d’éclipser son propre record en faisant venir Moisés. Caicedo à Stamford Bridge depuis Brighton & Hove Albion en échange d’une somme princière de 133 millions d’euros.

Alors que Chelsea a déboursé des sommes à neuf chiffres cette année, Luton peut faire appel à Pelly Ruddock Mpanzu, qui a initialement signé pour le club lors de la saison 2013-14 alors qu’ils languissaient encore dans le football hors championnat. Le milieu de terrain de 29 ans a connu depuis une ascension fulgurante, devenant le premier joueur à figurer dans les cinq premières divisions du football anglais pour le même club.

Chelsea a battu le record britannique des transferts à deux reprises cette année, tandis que Luton a un joueur avec eux depuis qu’ils sont en dehors de la ligue. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Les cinq signatures les plus chères de Chelsea (tous les frais en euros, via Transfermarkt)

En tête de liste pour Chelsea se trouvent les deux joueurs qu’ils ont recrutés cette année et qui ont chacun battu le record de transfert britannique établi lorsque Jack Grealish a rejoint Manchester City pour 117,5 millions d’euros en août 2021.

Romelu Lukaku fait également partie du top cinq, qui a été effectivement exclu de l’équipe première depuis son retour de son prêt d’une saison à l’Inter Milan et n’a pas fait d’apparition en Premier League pour Chelsea depuis mai 2022.

5. Mykhaïlo Mudryk (70 M€ du Shakhtar Donetsk, janvier 2023)

4. Wesley Fofana (80,4 M€ de Leicester City, août 2022)

3. Romelu Lukaku (113 M€ de l’Inter Milan, août 2021)

2. Enzo Fernández (121 M€ de Benfica, janvier 2023)

1. Moïse Caceido (133 M€ de Brighton, août 2023)

Total : 517,4 M€

Les cinq signatures les plus chères de Luton Town

Les cinq ajouts les plus coûteux à l’équipe de Luton ont été effectués à 31 jours d’intervalle cet été, arrivant à Kenilworth Road entre le 3 juillet et le 3 août en préparation pour leur première campagne en Premier League et première dans l’élite depuis 1991-92.

Le milieu de terrain gauche polyvalent Ryan Giles est devenu le recordman de tous les temps des Hatters lorsqu’il a rejoint les Wolves le mois dernier. Avant juillet 2023, le record de transfert du club s’élevait à 2 millions d’euros, qui ont été payés pour recruter l’attaquant Carlton Morris de Barnsley l’été précédent.

5. Thomas Kaminski (2,9 M€ de Blackburn, août 2023)

4. Merveilleux Nakamba (2,9 M€ d’Aston Villa, juillet 2023)

3. Mads Andersen (3,5 M€ de Barnsley, juillet 2023)

2. Tahith Chong (4,7 M€ de Birmingham City, juillet 2023)

1. Ryan Giles (5,85 M€ de Wolves, juillet 2023)

Total : 19,85 M€

La constitution de l’équipe actuelle de Chelsea a coûté plus d’un milliard d’euros en frais de transfert. Kevin C. Cox/Getty Images pour la Premier League

Chelsea effectif de Premier League 2023-24

Gardiens de but

Robert Sánchez : 23 millions d’euros

Marcus Bettinelli : Gratuit

Lucas Bergström : Académie

Défenseurs

Benoît Badiashile : 38 M€

Marc Cucurella : 65,3 M€

Thiago Silva : Gratuit

Ben Chilwell : 50,2 M€

Trevoh Chalobah : Académie

Malo Gusto : 30 M€

Reece James : Académie

Wesley Fofana : 80,4 M€

Levi Colwill : Académie

Malang Sarr : Gratuit

Bashir Humphreys : Académie

Ian Maatsen : Académie

Axel Disasi : 45 M€

Milieu de terrain

Enzo Fernández : 121 M€

Mykhailo Mudryk : 70 millions d’euros

Conor Gallagher : Académie

Carney Chukwuemeka : 18 M€

Andreï Santos : 12,5 M€

Lesley Ugochukwu : 27 M€

Moïse Caicedo : 133 M€

Roméo Lavia : 62,1 M€

Attaquants

Raheem Sterling : 56,2 M€

Armando Broja : Académie

Noni Madueke : 35 M€

Christophe Nkuku : 60 M€

Nicolas Jackson : 37 M€

Romelu Lukaku : 113 M€

Callum Hudson-Odoi : Académie

Mason Burstow : Académie

Total : 1 059,7 Md€

Luton Town a dépensé un peu plus de 20 millions d’euros en indemnités de transfert pour les joueurs de son équipe 2023-24. JUSTIN TALLIS/AFP via Getty Images

Équipe de Premier League 2023-24 de Luton Town

Gardiens de but

James Shea : Gratuit

Matt Macey : 0,115 M€

Thomas Kaminski : 2,9 M€

Tim Krul :: Gratuit

Défenseurs

Dan Potts : Gratuit

Tom Lockyer : Gratuit

Reece Burke : Gratuit

Amari’i Bell : Gratuit

Gabriel Osho : Gratuit

Glen Rea : Gratuit

Aidan Francis-Clarke : Académie

Mads Andersen : 3,5 M€

Issa Kaboré : Prêt

Milieu de terrain

Luke Berry : gratuit

Pelly Ruddock Mpanzu : Gratuit

Jordan Clark : Gratuit

Louis Watson : Gratuit

Allan Campbell : Gratuit

Luke Freeman : Gratuit

Alfie Doughty : gratuit

Dion Pereira : Gratuit

Tahith Chong : 4,7 M€

Le merveilleux Nakamba : 2,9 M€

Ryan Giles : 5,85 M€

Ross Barkley : Gratuit

Attaquants

Carlton Morris : 2 M€

Cauley Woodrow : Gratuit

Elijiah Adebayo : Gratuit

Amiral Muskwe : gratuit

Chiedozie Ogbene : Gratuit

John McAtee : gratuit

Jacob Brown : Gratuit

Total : 21,97 M€