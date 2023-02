Chelsea contre Fulham : Premier League – en direct

il y a 5 m 14h24 HNE “En tant que fan de Chelsea Je dois avouer un léger embarras après les deux derniers mercato », confie Brendan Large. «Scattergun est une somme généreuse, je dirais. Mais même après toutes ces signatures, ce dont je rêve le plus, c’est que nous puissions récupérer les gros joueurs blessés et les garder en forme. “James, Chilwell et Kantè ont énormément manqué à Tuchel et Potter. Si ces trois-là restent en forme et que Joao Felix et Mudryk continuent comme ils ont (à peine) commencé, je pense que Chelsea a une chance (très extérieure) de se classer parmi les quatre premiers. C’est un bon point, et il est intéressant de voir combien de fois nous négligeons l’impact des blessures – pas tellement à l’époque, mais quand l’histoire s’écrit. Par exemple, il y a peu de chances que Chelsea aurait remporté la Ligue des champions en 2021 sans ces trois-là. D’un autre côté, ils avaient raison dans la course au titre la saison dernière jusqu’à ce que Chilwell et James soient blessés. C’est l’un des facteurs les plus décisifs pour gagner des trophées.



il y a 20 m 14.09 HNE Graham Potter est interviewé sur Sky. Je tapais les nouvelles de l’équipe, donc je ne suis pas tout à fait certain, mais je pense qu’il a esquivé une question à savoir s’il avait personnellement signé tous les transferts. Je ne veux pas exagérer, et il a dit toutes les bonnes choses sur l’achat de jeunes joueurs et l’alignement du club, mais cela a légèrement picoté les sens de Spidey. C’est peut-être juste une chose sémantique; l’époque où un manager s’occupait de tout le recrutement est révolue depuis longtemps.

il y a 26 mois 14.03 HNE Nouvelles de l’équipe: Fernandez, Mudryk et James commencent Enzo Fernandez entre directement dans l’équipe de Chelsea, avec Benoit Badiashile et Mykhailo Mudryk également dans le onze de départ. Hakim Ziyech, qui était à une signature de rejoindre le PSG, joue également. Il y a trois changements en tout depuis le match nul 0-0 à Liverpool il y a quinze jours. Fernandez, Mudryk et Reece James, en forme à nouveau, remplacent Trevoh Chalobah, Jorginho et Lewis Hall. Fulham est inchangé depuis son dernier match de championnat, la défaite 1-0 à domicile contre les Spurs. Chelsea (possible 4-2-3-1) Kepa ; James, Thiago, Badiashile, Cucurella ; Fernández ; Gallagher; Ziyech, Mount, Mudryk; Havertz.

Remplaçants : Bettinelli, Azpilicueta, Chilwell, Chalobah, Koulibaly, Chukwuemeka, Madueke, Sterling, D Fofana. Fulham (4-2-3-1) Leno ; Teté, Diop, Ream, Robinson ; Palhinha, roseau ; De Cordova-Reid, Andreas, Willian, Mitrovic.

Remplaçants : Rodak, Kurzawa, Tosin, Duffy, Cairney, Wilson, Solomon, James, Vinicius. Arbitre Stuart Atwell.

il y a 34 mois 13h56 HNE Je n’ai pas encore eu l’occasion de lire çamais a) c’est une interview de Don McRae et b) Gary Naylor l’a envoyée à notre groupe Nessun Dorma WhatsApp avec une note élogieuse, donc c’est à peu près sans équivoque recommandé. Antonee Robinson : « Si un tour de cartes semble réalisable, je veux le faire. C’est amusant d’épater quelqu’un’ Lire la suite

il y a 35 mois 13h55 HNE “Passe un bon weekend,” dit Jeff Sax. “Ces dépenses obscènes à Chelsea ne les mèneront nulle part…” Je suis déchiré à ce sujet. Cela a fonctionné de 2003 à 2005, bien que ce soit principalement à cause de Jose Mourinho. Même ainsi, je ferais confiance à Graham Potter et Paul Winstanley (qui était le responsable du recrutement de Brighton lorsqu’ils ont acheté Moises Caicedo, Kaoru Mitoma, Leandro Trossard et Marc Cucurella pour un montant combiné d’environ 40 livres) pour savoir ce qu’ils font. Si les propriétaires et le conseil d’administration gardent leur sang-froid, et c’est un gros si, je pense qu’ils ont toutes les chances de réussir. Mais cela prendra du temps, du moins en Premier League. Ils ont déjà montré qu’ils pouvaient gagner la Ligue des champions au mépris de toute logique.



