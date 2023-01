Chelsea contre Crystal Palace – Rapport de match de football – 15 janvier 2023

Chelsea a remporté sa première victoire de 2023 en battant Crystal Palace 1-0 à Stamford Bridge dimanche.

Les hôtes, qui ont annoncé la signature de 70 millions d’euros de Mykhailo Mudryk au cours de la première mi-temps, ont été surveillés par l’ailier ukrainien alors que Kai Havertz a marqué le seul but du match pour mettre fin à la série de trois défaites consécutives de Chelsea.

Chelsea a rendu hommage à l’ancien entraîneur Gianluca Vialli, décédé plus tôt ce mois-ci à l’âge de 58 ans après une bataille contre le cancer, avant le coup d’envoi avec des joueurs portant des t-shirts “No. 9 Vialli” pendant l’échauffement et une bannière présentée dans les tribunes.

L’équipe de Graham Potter a pris un départ rapide mais a eu du mal à forcer les premières occasions.

Palace a été le premier à tester le gardien adverse avec deux efforts coup sur coup, d’abord de Tyrick Mitchell que Kepa a bloqué bien avant que le gardien espagnol ne soit à nouveau appelé à l’action pour empêcher la volée de Michael Olise à fond.

Depuis les tribunes, Mudryk a vu sa nouvelle équipe commencer à grandir dans le jeu et tester la résilience de Palace. Vicente Guaita a bien sauvé de la volée basse de Thiago Silva à la 24e minute. Huit minutes plus tard, Havertz a raté une bonne occasion en dirigeant le centre de Hakim Ziyech sur le toit du filet.

Les deux équipes ont échangé des occasions à la fin de la première mi-temps mais aucune n’a trouvé la percée.

Mudryk a été présenté aux fans de Chelsea à la mi-temps alors qu’il entrait sur le terrain sous une grande ovation, et ils étaient de nouveau debout lorsque l’équipe de Potter a pris les devants à la 64e minute grâce à Havertz.

Ziyech a fréquemment causé des problèmes avec des centres dangereux, cette fois à partir d’un petit corner, sa balle venant de la gauche a trouvé l’attaquant allemand qui s’est élevé le plus haut pour dépasser Guaita et marquer le premier but de son équipe à Stamford Bridge en 2023.

À neuf minutes de la fin, Havertz a raté une tête franche pour avoir la chance de doubler l’avance de son équipe, mais Chelsea a tenu bon pour rester 10e de la Premier League. Palace reste à la 12e place.