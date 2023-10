il y a 33 ans 07h30 HAE

Avant le coup d’envoi, un moment d’applaudissements en hommage à la vie et à l’œuvre de Sir Bobby Charlton. Sir Bobby a disputé son 751e et dernier match pour Manchester United à Stamford Bridge en avril 1973. Avant le match, Chelsea lui a présenté un étui à cigarettes en argent inscrit et a formé une haie d’honneur ; après la victoire des hôtes grâce à un seul but de Peter Osgood, Charlton, 35 ans, s’est envolé vers le coucher du soleil (via Preston, où il a passé quelques saisons en tant que joueur-entraîneur). La modestie innée et le sens de l’honneur de Charlton l’ont amené à s’excuser pour ce qu’il considérait comme une démonstration personnelle inférieure à la moyenne… comme si n’importe qui l’aurait jamais aimé ou respecté moins.