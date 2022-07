Chelsea confirme sa première signature estivale avec l’arrivée de Raheem Sterling

Par Ben Brown









Chelsea a confirmé sa première signature de l’été, avec Raheem Sterling rejoignant le club de Manchester City dans le cadre d’un accord d’une valeur d’un peu moins de 50 millions de livres sterling.

Sterling avait déjà fait ses adieux à ses anciens coéquipiers et aux fidèles de Manchester City mercredi matin, le joueur de 27 ans s’envolant pour Los Angeles pour rejoindre ses nouveaux dans le cadre de la tournée de pré-saison de Chelsea.

L’attaquant, qui a passé sept ans avec Manchester City, a plus de 150 buts seniors à son actif et arrive au sommet de sa carrière pour renforcer une ligne de front sous-performante à Chelsea.

“J’ai évidemment accompli beaucoup de choses dans ma carrière jusqu’à présent, mais il reste encore beaucoup à faire et j’ai vraiment hâte de le faire sous le maillot de Chelsea, sous la direction de Thomas”, a déclaré Sterling.

“Londres est ma maison et là où tout a commencé pour moi, et c’est incroyable d’avoir maintenant l’opportunité de jouer devant mes amis et ma famille semaine après semaine à Stamford Bridge. J’ai vraiment hâte de rencontrer les fans là-bas bientôt.

Pendant ce temps, le nouveau propriétaire Todd Boehly a déclaré aux médias que «Raheem Sterling est un gagnant en série et sa signature est une étape importante dans le renforcement de notre équipe. Nous sommes ravis que Raheem revienne à Londres avec Chelsea, et nous avons hâte de voir son talent de classe mondiale exposé à Stamford Bridge.

Koulibaly à suivre

Chelsea est l’avant-dernier club de Premier League à signer cet été (Leicester City ne l’a toujours pas fait), mais devrait doubler son nombre d’ajouts dans les prochains jours, les Bleus ayant conclu un accord pour le défenseur Kalidou Koulibaly, qui verra lui échange Naples contre Stamford Bridge dans le cadre d’un accord d’une valeur de 33 millions de livres sterling.

Kalidou Koulibaly à Chelsea, c’est parti ! Accord complet en place pour des frais supplémentaires de 40 millions d’euros terminés, offre acceptée. Napoli vérifie les documents alors ce sera officiel. 🚨🔵 #CFC Koulibaly signera un contrat à long terme pour un salaire net de 10 millions d’euros par saison. Premier défenseur central, signé. pic.twitter.com/Flr0XSN7wu — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 13 juillet 2022

Le défenseur sénégalais a quitté Naples pour s’envoler pour Londres mercredi, et passera sa visite médicale avec l’équipe de Thomas Tuchel jeudi.

L’affaire ne devrait pas s’arrêter là non plus, avec Nathan Ake et Presnel Kimpembe dans le viseur des Bleus alors qu’ils cherchent à se remettre des pertes d’Antonio Rudiger et Andreas Christensen, tous deux partis en transferts gratuits au début de la saison. été.

Le jour de la date limite et les semaines qui l’ont précédé devraient être beaucoup plus occupés pour Tuchel et le nouveau propriétaire Todd Boehly que le début de la fenêtre.

