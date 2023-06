Chelsea confirme officiellement la signature de Christopher Nkunku du RB Leipzig pour un contrat de 6 ans

Chelsea a officiellement confirmé la signature de Christopher Nkunku du club de Bundesliga RB Leipzig pour un montant de 52 millions de livres sterling. La Premier League a confirmé via son site Internet l’arrivée de Nkunku, qui a terminé la saison dernière en tant que co-meilleur buteur de la Bundesliga avec 23 buts.

« Je suis incroyablement heureux de rejoindre Chelsea », a déclaré Nkunku selon le site Internet des Blues.

« Un gros effort a été fait pour m’amener au club et j’ai hâte de rencontrer mon nouvel entraîneur et mes coéquipiers et de montrer aux supporters de Chelsea ce que je peux faire sur le terrain », a ajouté le Français.

Nkunku a été sélectionné 10 fois par la France et il a signé un contrat de six ans.

« Ayant joué en Ligue 1 et en Bundesliga, je veux maintenant jouer en Premier League, l’une des ligues les plus fortes du monde. Je suis très excité par ce défi et je serai fier de porter le maillot de Chelsea », a ajouté Nkunku.

Le Français avait une clause de libération de 52 millions de livres sterling que les Blues ont activée. Après avoir gravi les échelons de l’académie du Paris Saint-Germain, Nkunku a joué quatre ans pour la première équipe, bien que sporadiquement avant de déménager à Leipzig en 2019.

Le joueur de 25 ans s’est depuis imposé comme l’un des attaquants larges les plus meurtriers du jeu, avec un rythme effréné et une finition exceptionnelle.

Laurence Stewart et Paul Winstanley, co-directeurs sportifs de Chelsea, ont déclaré : « Christopher s’est révélé être l’un des meilleurs attaquants du football européen au cours des deux dernières saisons et apportera qualité, créativité et polyvalence à notre équipe. »

Nkunku devient le deuxième joueur à rejoindre Chelsea cet été après que les Bleus ont signé le milieu de terrain Kendry Paez pour un montant de 20 millions d’euros (17,27 millions de livres sterling), cependant, le joueur de 16 ans ne rejoindra le club qu’en 2025.

Ce fut un été plein d’exode massif alors que les Blues cherchent à réduire leur équipe première après avoir passé des records au cours des deux dernières fenêtres sous le nouveau propriétaire Todd Boehly.

Une foule de joueurs de Chelsea ont été liés à la porte de sortie, N’golo Kante ayant choisi de rejoindre le club saoudien Al-Ittihad tandis que le gardien Eduard Mendy et l’ailier Hakim Ziyech sont tous deux sur le point de signer avec Al-Ahly.