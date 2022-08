Chelsea confirme la signature de Wesley Fofana de Leicester

Londres (AFP) – Chelsea a finalisé la signature du défenseur central international des moins de 21 ans Wesley Fofana de Leicester City, ont annoncé mercredi les deux clubs.

Fofana, 21 ans, a signé un contrat de sept ans à Stamford Bridge, a annoncé la tenue londonienne.

Les frais de transfert ne sont pas divulgués, mais des informations au Royaume-Uni indiquent que Chelsea paierait à ses rivaux de Premier League 70 millions de livres sterling (81,3 millions de dollars) plus des bonus pour l’ancien joueur de Saint-Etienne.

“Wesley est un défenseur extrêmement prometteur qui a déjà prouvé sa qualité en Premier League à un jeune âge”, a déclaré le président de Chelsea, Todd Boehly.

“Nous sommes ravis d’avoir pu amener l’un des talents les plus excitants d’Europe à Chelsea et de renforcer encore cette partie de notre équipe, à la fois pour cette saison et bien d’autres à venir.”

Fofana est le dernier joueur signé dans cette fenêtre de transfert pour renforcer la défense de Chelsea, après les arrivées de Kalidou Koulibaly de Naples et de Marc Cucurella de Brighton et Hove Albion.

L’équipe de Thomas Tuchel a également ajouté l’attaquant anglais Raheem Sterling de Manchester City dans la fenêtre de transfert, qui se termine jeudi.

« Je me suis entraîné ce matin avec l’équipe et c’est un rêve pour moi. Je suis très excité de commencer à jouer pour les fans et le club », a déclaré Fofana.

Fofana a fait 52 apparitions pour Leicester après avoir rejoint les Foxes en octobre 2020 pour un montant de 32 millions de livres sterling de Saint-Etienne, remportant la FA Cup en 2021 en battant Chelsea.

Il a fait ses débuts à Saint-Etienne à l’âge de 18 ans et a joué aux côtés de l’actuel défenseur central d’Arsenal et de la France William Saliba pour Les Verts.

Fofana suit le gardien Kasper Schmeichel en quittant Leicester cet été, les Foxes n’ayant pas encore fait de nouvelles recrues majeures.

“Il part avec les remerciements de tout le monde à Leicester City et les meilleurs vœux du Club pour la prochaine phase de sa carrière”, a déclaré Leicester dans un communiqué.