Chelsea confirme la signature de Malo Gusto de Lyon dans le cadre du contrat du 7 janvier

Chelsea a finalisé la signature de l’arrière droit de 19 ans Malo Gusto de Lyon.

Les Bleus ont annoncé dimanche l’arrivée du défenseur français pour un contrat de sept ans, poursuivant leur tendance récente à confier des contrats à long terme à leurs nouvelles recrues.

Il s’agit de leur septième signature du mercato de janvier, bien que les fans de Chelsea devront attendre de le voir en action pour leur équipe car il reste en prêt avec Lyon jusqu’à la fin de la saison.

“Je suis un joueur rapide, un passeur et box to box”, a déclaré le joueur. “J’ai choisi Chelsea parce que c’est un très grand club et j’aime le projet.”

Les frais, qui seraient de l’ordre de 35 millions de livres sterling, signifient que les Blues ont dépensé près de 200 millions de livres sterling dans la fenêtre de janvier après l’arrivée du nouveau propriétaire Todd Boehly l’année dernière.

Malo Gusto suit Mykhailo Mudryk, Benoit Badiashile et Andrey Santos alors que Chelsea remodèle son équipe avant la seconde moitié de la saison.

Les meilleures offres du jour sur les nouveaux maillots Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Plus d’histoires de Chelsea

Chelsea serait intéressé par la signature de Mateus Nunes des Wolves, Liverpool traquant également le milieu de terrain.

L’attaquant d’Everton Anthony Gordon a également été lié aux Blues dans la fenêtre de transfert actuelle.

Le club de l’ouest de Londres aimerait également Moises Caicedo de Brighton, avec un déménagement cet été considéré comme une possibilité si l’Équatorien ne rejoint pas Arsenal dans les prochains jours.