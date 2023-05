Chelsea confirme la nomination de Mauricio Pochettino comme entraîneur-chef

Chelsea a confirmé la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur-chef, l’ancien entraîneur de Tottenham signant un contrat de deux ans avec une option de club d’une année supplémentaire.

Pochettino prend le relais après que le club a terminé 12e de Premier League après une saison chaotique au cours de laquelle Thomas Tuchel, Graham Potter et Frank Lampard ont eu des sorts aux commandes. Chelsea a annoncé qu’il commencerait officiellement le 1er juillet.

Pochettino est devenu le choix privilégié après que Chelsea ait mené un processus exhaustif au cours duquel ils ont eu des entretiens avec l’ancien entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann et l’ancien entraîneur espagnol Luis Enrique. L’Argentin, dont les anciens clubs comprennent également Southampton et le Paris Saint-Germain, a une solide expérience de travail avec de jeunes joueurs et ses compétences en gestion des hommes sont impressionnantes.

Le joueur de 51 ans était le seul manager avec qui Chelsea a eu des conversations d’offre sérieuses et il est entendu qu’il était satisfait de la structure existante, ce qui signifie qu’il travaillera en étroite collaboration avec les directeurs sportifs, Paul Winstanley et Laurence Stewart.

« L’expérience, les normes d’excellence, les qualités de leadership et le caractère de Mauricio serviront bien le Chelsea Football Club à mesure que nous progressons », ont déclaré Winstanley et Stewart. « C’est un entraîneur gagnant, qui a travaillé au plus haut niveau, dans plusieurs ligues et langues. Son éthique, son approche tactique et son engagement envers le développement ont fait de lui un candidat exceptionnel. »

Pochettino héritera d’une équipe malheureuse et gonflée et Chelsea devra vendre des joueurs. Ils donneront la priorité à la signature d’un milieu de terrain central et poursuivent Manuel Ugarte du Sporting Lisbonne, qui est une cible pour Liverpool et le Paris Saint-Germain.

Chelsea a confirmé que le personnel des coulisses de Pochettino comprendrait son n ° 2, Jesús Pérez, son entraîneur de l’équipe première, Miguel D’Agostino, son entraîneur des gardiens, Toni Jiménez, et son fils Sebastiano, un scientifique du sport.

Les propriétaires, Todd Boehly, Behdad Eghbali, José E Feliciano, Mark Walter et Hansjörg Wyss, ont déclaré : « Mauricio est un entraîneur de classe mondiale avec un palmarès exceptionnel. Nous sommes tous impatients de l’avoir à bord.