Chelsea confiant que Silva signera un nouveau contrat

Chelsea est de plus en plus confiant que Thiago Silva signera un nouveau contrat d’un an jusqu’en 2024, ont déclaré des sources à ESPN.

L’accord existant du défenseur expire à la fin de la saison mais il y a une volonté de toutes parts de prolonger son séjour, qui a commencé à l’été 2020 suite à un transfert gratuit du Paris Saint-Germain.

Des sources ont déclaré que des pourparlers positifs avaient eu lieu et qu’un accord était sur le point d’être conclu pour que l’international brésilien continue à Stamford Bridge.

Bien que Chelsea ait poursuivi une politique consistant à signer des contrats à long terme avec de jeunes joueurs, l’expérience de Silva est considérée comme un élément essentiel du développement de l’équipe sous la direction de l’entraîneur-chef Graham Potter.

Parlant de la possibilité d’un nouveau contrat la semaine dernière, Silva a déclaré : “Nous en parlons. Tout se passera probablement dans les prochains jours. Mon intention et celle du club sont les mêmes : rester ensemble.

“Je sais que le club a besoin de moi en ce moment, je suis là pour aider, il y a des jeunes joueurs. Je pense qu’avec mon expérience je peux aider dans ce processus de reconstruction du club.

“Je suis ici pour cela, prêt à le faire. Mais je sais que ma responsabilité est énorme. Je sais que nous avons beaucoup de travail devant nous.”

Silva a fait 106 apparitions pour Chelsea, marquant cinq buts et il a aidé son équipe à remporter les titres de la Ligue des champions, de la Coupe du monde des clubs de la FIFA et de la Super Coupe de l’UEFA.