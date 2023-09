Chelsea conclut un accord de 57 millions de dollars pour Cole Palmer de Man City

Chelsea a conclu un accord massif avec Manchester City pour l’international junior anglais Cole Palmer. Selon David Ornstein de L’Athlétisme, les Blues paieront jusqu’à 57 millions de dollars, ajouts compris pour le milieu offensif de 21 ans. Palmer devrait passer un examen médical dans son nouveau club jeudi.

Il a été rapporté plus tôt dans le mois que le Borussia Dortmund et West Ham étaient intéressés par la signature de Palmer. Cependant, les deux clubs ont hésité face au prix demandé par City. On pensait que le duo avait proposé un montant plus proche de 48 millions de dollars pour la starlette. Les vainqueurs en titre de la Ligue des champions ont facturé un peu plus Chelsea en raison de la rivalité entre les équipes.

Un jeune très bien noté quitte City à la recherche de temps de jeu

Palmer avait précédemment insisté sur le fait qu’il préférerait rester avec City. Cependant, le jeune a également admis qu’il devait jouer plus souvent. L’international anglais U21 a joué dans la Super Coupe de l’UEFA et le Community Shield plus tôt dans le mois. Néanmoins, le manager de City, Pep Guardiola, n’a accordé à Palmer que 10 minutes au total en trois matches de Premier League cette saison.

L’entraîneur espagnol a également avoué récemment qu’un départ du club était possible. Cela est devenu encore plus évident lorsque City a fait venir Jeremy Doku de Rennes pour un montant pouvant atteindre 70 millions de dollars. Palmer avait déjà eu du mal à intégrer la formation de départ de Guardiola avant même l’ajout de Doku.

Le déménagement massif de Cole Palmer s’ajoute aux dépenses incroyables de Chelsea

Le patron de Chelsea, Mauricio Pochettino, était à la recherche d’un attaquant polyvalent. Les Blues avaient précédemment ciblé la star de Crystal Palace, Michael Olise, pour ce rôle. L’international français de la jeunesse a cependant choisi de rester dans son club actuel. Il a même signé un nouveau contrat amélioré de quatre ans avec Palace.

En supposant que l’accord pour signer Palmer devienne officiel, Chelsea aura recruté 11 nouveaux joueurs au cours de la période de transfert estivale. Cela survient après que le club ait déjà dépensé plus de 660 millions de dollars pour 16 nouveaux joueurs la saison dernière. Les dépenses nettes actuelles de Chelsea approcheront les 225 millions de dollars une fois que les clubs auront confirmé l’accord avec Palmer.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto