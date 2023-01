Chelsea comprend le risque des contrats à long terme, déclare Graham Potter

Le manager de Chelsea, Graham Potter, a déclaré que la durée des contrats accordés à leurs nouvelles recrues comporte un élément de risque, mais il soutient la stratégie du club.

Chelsea a signé l’ailier ukrainien Mykhailo Mudryk pour un contrat de huit ans et demi tandis que le défenseur Benoit Badiashile et l’ailier Noni Madueke ont conclu des accords de sept ans et demi lors d’une fenêtre de transfert chargée pour l’équipe de Premier League.

Les clubs anglais ont rarement passé des contrats de plus de six ans avec des joueurs, mais c’est courant dans les sports américains où le copropriétaire de Chelsea, Todd Boehly, détient une participation dans les Los Angeles Dodgers de la Major League Baseball.

“Il n’y a aucune garantie nulle part, aucune formule magique qui dit que cela va fonctionner et c’est ainsi que nous voyons l’avenir”, a déclaré Potter aux journalistes.

« Les joueurs que nous avons identifiés sont jeunes, ils ont de la qualité. Avec Mudryk et Joao (Felix) en prêt, il y a un certain type de joueur en termes d’âge. Ils commencent leur carrière donc ils sont ambitieux… ils sont là pour gagner et concourir.

“Ce sont les bons côtés, mais existe-t-il une vie sans risque ? Non. Quoi que vous fassiez, il y a un risque et il y a une chance que cela ne fonctionne pas. Vous devez comprendre cela et les conséquences.”

Chelsea a eu du mal à déplacer des joueurs chers, leur signature record de 97,5 millions de livres (120,83 millions de dollars) de Romelu Lukaku étant le dernier exemple après le retour de l’attaquant malheureux à l’Inter Milan en prêt.

“Si les choses se passent bien, vous avez un atout fantastique et le club est sûr en termes de durée de contrat”, a ajouté Potter.

« Il y a beaucoup de facteurs. C’est une direction que le club veut prendre et évidemment je soutiens cela du mieux que je peux.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)