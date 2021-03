Chelsea compose la misérable défense du titre de Liverpool, se positionnant dans le top quatre et laissant les Reds derrière

LIVERPOOL, Angleterre – Il n’y a pas de bonnes nouvelles pour le moment pour Liverpool. Les champions en titre de Premier League tombent en morceaux et la victoire historique de Chelsea à Anfield n’était qu’un élément de la misère qui menace maintenant de dévorer l’équipe de Jurgen Klopp.

L’image de Mohamed Salah secouant la tête après avoir été remplacé à la 62e minute avant d’attraper son manteau sur le banc reflétait peut-être les sentiments des supporters de Liverpool qui regardaient à la maison, mais la dernière chose dont Klopp a besoin pour le moment est que son attaquant vedette exprime sa frustration. devant les caméras.

« Quand les garçons ont l’air déçus, ce n’est pas un problème », a déclaré Klopp, interrogé sur la réaction de Salah. « J’aurais pu changer d’autres joueurs, mais il avait l’air à ce moment-là comme s’il ressentait l’intensité et je ne voulais pas le risquer. Je prends les décisions qui me semblent justes pour le moment. »

L’épisode de Salah, qui a incité un tweet cryptique de son conseiller, Ramy Abbas Issa, n’était qu’une partie de l’histoire d’une autre mauvaise nuit pour Liverpool. Jamais auparavant les 19 fois champions n’avaient subi cinq défaites successives à Anfield, mais le superbe but de Mason Mount en première période était suffisant pour donner à Chelsea la satisfaction d’écrire cette nouvelle étape indésirable dans le livre des records du club.

La victoire de Chelsea a également prolongé le parcours invaincu de Thomas Tuchel depuis sa prise de fonction en tant qu’entraîneur en janvier à 10 matchs toutes compétitions confondues. Lorsque l’Allemand est arrivé à Stamford Bridge, sa nouvelle équipe avait cinq points de retard sur Liverpool et apparemment hors de la course pour la qualification en Ligue des champions, mais maintenant ils ont quatre points d’avance sur Klopp et dans le top quatre, avec Liverpool en spirale de plus en plus loin. l’image.

Chelsea était dynamique, confiant et dominant à Anfield, et ils méritaient leur victoire contre une équipe de Liverpool qui semblait épuisée d’énergie et de croyance. Leur défense de titre, bien qu’entravée par une série de blessures infligées à des joueurs clés, est devenue une gêne et, pour le contexte historique, ils ont maintenant des performances encore pires que Manchester United de David Moyes en 2013-14. Moyes, qui a hérité des champions de Sir Alex Ferguson à Old Trafford, a guidé United à 45 points en 27 matchs avant d’être limogé moins de 10 mois après sa nomination. L’équipe de Klopp n’a récolté que 43 points sur le même nombre de rencontres.

Contrairement à Moyes, Klopp n’est pas en danger d’être renvoyé à Liverpool. Ses succès à Anfield isoleront l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund d’un sort similaire et il aura la chance de recommencer la saison prochaine une fois que ses joueurs blessés seront remis en forme. Mais si quelqu’un avait besoin de preuves de l’impact qu’un nouveau manager peut faire, ils n’ont qu’à regarder la transformation que Tuchel a supervisée depuis le remplacement de Frank Lampard à Chelsea il y a sept semaines.

Lors des derniers matchs en charge de Lampard, Chelsea était une équipe sans plan alors qu’elle s’éloignait de plus en plus des quatre premiers. Mais Tuchel n’a pas tardé à leur donner la structure et le but qui leur manquaient sous son prédécesseur. Avec Tuchel dans la pirogue, Chelsea a de nouveau l’air affamé.

Chelsea a terminé quatrième du classement de la Premier League, à quatre points de Liverpool après la victoire de jeudi à Anfield. Chelsea Football Club / Getty Images

« Nous avons joué avec courage, nous avons passé d’excellents moments avec le ballon, nous avons eu des moments dont nous devions souffrir », a déclaré Tuchel. «Nous n’avons jamais perdu l’attitude et le désir.

« C’est un match à six points parce que les autres perdent. La course est lancée, il reste 11 matchs à disputer. On y va pas à pas. On ne peut jamais se reposer et ne jamais célébrer, il n’y a pas de temps. »

Chelsea contrôlait le match à Anfield, déplaçant le ballon rapidement et ouvrant Liverpool à de nombreuses reprises avec le mouvement et le rythme de Mount et Timo Werner.

Werner continue de lutter pour les buts et il n’a encore marqué qu’un seul but en Premier League depuis novembre, mais contre Liverpool, l’ancien attaquant du RB Leipzig a montré qu’il retrouverait bientôt sa forme de but. Le joueur de 24 ans était vif et industrieux, envoyant un tir de justesse sur la barre transversale de Liverpool avant de sembler marquer le premier match 24 minutes après avoir rebondi sur une erreur d’Alisson. Mais le but de Werner a été exclu du hors-jeu par VAR dans l’une des décisions les plus serrées de la saison. Telle est sa chance en ce moment, mais malgré son dernier revers, Werner a clairement gagné en confiance sous Tuchel.

Mount est un autre joueur qui est passé sous le nouveau manager. Son objectif était une course mazy à travers la surface de réparation avant de tirer à 20 mètres et il a couronné une performance de haut niveau du jeune anglais. Pour tous les fans de Christian Pulisic qui se demandent pourquoi le capitaine des États-Unis a du mal à démarrer sous Tuchel, la réponse est donnée avec insistance chaque semaine par Mount.

Antonio Rudiger est devenu un rocher défensif depuis l’arrivée de Tuchel. Au milieu de terrain, Jorginho et N’Golo Kante – qui a eu la chance de ne pas concéder un penalty avec un handball en seconde période – ont remporté la bataille au centre du terrain en déplaçant le ballon si rapidement.

Klopp aura regardé Chelsea prendre les choses en main et rappelé que son équipe avait fait la même chose à tant d’adversaires la saison dernière, mais les temps ont changé et ses joueurs font maintenant la poursuite, dans les matchs et dans le tableau de la ligue.

À l’heure actuelle, Liverpool semble incapable de chasser Chelsea pour remporter la quatrième place, mais les Londoniens sont maintenant en pole position pour assurer une place en Ligue des champions. Leur prochain match, à domicile contre Everton, cinquième place lundi, est maintenant l’un des plus importants de la saison.