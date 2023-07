Chelsea complète la signature du prodige brésilien par rapport à Pelé: rapport

Chelsea a obtenu la signature du prodige brésilien Angelo Gabriel, un ailier gaucher qui n’a que 18 ans.

Spécialiste du transfert Fabrice Romano a rapporté que Chelsea avait signé Angelo Gabriel de Santos dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 15 millions d’euros, le jeune Brésilien devant terminer la deuxième partie de ses tests médicaux avant de voyager avec l’équipe de Mauricio Pochettino pour leur tournée de pré-saison aux États-Unis.

Romano suggère également que Chelsea décidera de le prêter à un autre club – comme Strasbourg en Ligue 1 – ou de le garder à Stamford Bridge pour la campagne 2023/24 après la tournée.

Ailier aux talents de dribbleurs pointus, Angelo Gabriel a fait ses débuts en équipe première pour Santos en octobre 2020, à seulement 15 ans et 308 jours, pour les 30 dernières minutes à Fluminense dans le Maracana.

Cette apparition lui a permis de devenir le plus jeune joueur de l’histoire du championnat national, battant le record établi par Pelé il y a plus de 60 ans, ce qui a naturellement comparaisons méritées. Il a ensuite enchaîné en devenant le plus jeune buteur de l’histoire de la Copa Libertadores.

Depuis lors, le Brésilien a fait 129 apparitions pour Santos dans toutes les compétitions sur quatre saisons, marquant cinq buts et aidant dix fois au total.

Angelo Gabriel n’a encore que 18 ans, mais a déjà disputé plus de 100 matchs professionnels (Crédit image : Getty Images)

Sa signature poursuit la tendance récente de Chelsea à faire venir des stars adolescentes avec beaucoup de potentiel, comme Andrey Santos, Kendry Paez et Carney Chukwuemeka.

Chelsea a également battu Barcelone à la signature d’Angelo Gabriel, les géants de la Liga ayant le premier refus sur lui en raison d’une clause de première option qu’ils ont convenue avec Santos, à la suite de leur différend et du règlement ultérieur sur le transfert de Gabigol à l’Inter Milan en 2016.

Barcelone a cependant choisi de ne pas conclure d’accord pour Angelo Gabriel, donnant aux Bleus une chance claire de s’entendre sur les conditions avec Santos.

Angelo Gabriel célèbre le but de Santos (Crédit image : Getty Images)

