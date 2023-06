Chelsea complète la signature de Christopher Nkunku de Leipzig

Chelsea a finalisé la signature de l’attaquant Christopher Nkunku du RB Leipzig, a annoncé mardi le club.

L’international français a mis la plume sur papier pour un contrat de six ans à Stamford Bridge après ses quatre ans en Bundesliga.

« Je suis incroyablement heureux de rejoindre Chelsea », a déclaré Nkunku au le site du club. « Un gros effort a été fait pour m’amener au club et j’ai hâte de rencontrer mon nouvel entraîneur et mes coéquipiers et de montrer aux supporters de Chelsea ce que je peux faire sur le terrain.

« Ayant joué en Ligue 1 et en Bundesliga, je veux maintenant jouer en Premier League, l’une des ligues les plus fortes du monde. Je suis très excité par ce défi et je serai fier de porter le maillot de Chelsea. »

Nkunku est l’un des artistes les plus remarquables en Allemagne depuis plusieurs années et a été nommé joueur de la saison en Bundesliga et joueur allemand de la saison PFA lors de la campagne 2022-23.

Le joueur de 25 ans a également aidé Leipzig à remporter des Coupes d’Allemagne consécutives et a inscrit 23 buts dans toutes les compétitions la saison dernière.