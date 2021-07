Chelsea commencera la défense du titre de la Super League féminine contre ses rivaux londoniens Arsenal

Chelsea commencera sa défense du titre de la Super League féminine (WSL) par un voyage chez son rival londonien Arsenal après la publication vendredi de la liste des rencontres pour la saison 2021-22.

Manchester City, qui a terminé deuxième la saison dernière, se rend à Everton, tandis que son rival de Manchester United accueille En lisant dans le premier tour des matches.

Promu La ville de Leicester feront leurs débuts dans l’élite à Aston Villa et Tottenham Hotspur lancera leur campagne à domicile pour Ville de Birmingham.

– 21 joueuses des moins de 21 ans : classement des meilleures jeunes footballeuses d’ESPN

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le premier tour des matches est prévu du 3 au 5 septembre, quatre semaines après l’épreuve de football féminin aux Jeux olympiques de Tokyo.

City et United se rencontreront dans le derby de Manchester le week-end du 8 au 10 octobre tandis que le premier derby du nord de Londres aura lieu du 12 au 14 novembre.

« Cette saison verra des niveaux record d’exposition et d’audience grâce à notre nouveau partenariat passionnant avec Sky Sports et la BBC, et j’ai hâte de voir nos athlètes d’élite montrer leur talent à la nation », a déclaré la directrice de la Football Association. jeu professionnel Kelly Simmonds a déclaré dans un communiqué.

Le Chelsea d’Emma Hayes a remporté le titre de la Super League féminine 2020-21. Photo de Visionhaus/Getty Images

« Le retour des fans est extrêmement excitant et je suis très heureux que nous puissions vous accueillir à nouveau. Vous êtes le cœur de notre sport et vous nous avez manqué la saison dernière. Votre retour soulignera à quel point nos ligues sont spéciales et j’ai vraiment hâte de vous revoir là où vous appartenez, encourager votre équipe préférée.

« Beaucoup de travail a été consacré à la préparation de cette saison et je pense que c’est cette année que les gens verront à quel point le football féminin est arrivé. Nous avons la chance d’avoir deux ligues aussi compétitives et j’ai hâte de voir le coup d’envoi. »

La saison 2021-22 de la WSL devrait se terminer le 7 mai ou le 8 mai 2022.

La ligue devra faire face à certains matchs restants de la saison 2020-21 avec les quarts de finale de la FA Cup qui se tiendront le 29 septembre. La finale se jouera à Wembley le 5 décembre.

Le concours a été suspendu de janvier à avril en raison de la pandémie de COVID-19.