Chelsea Clinton, fille de l’ex-président Bill et de l’échec présidentiel Hillary, semble plonger ses orteils dans l’entreprise familiale, alors qu’elle renouvelait ses demandes pour que les hommes blancs soutenant Trump soient vaccinés immédiatement.

Non, Clinton ne monte pas à bord du navire en train de couler de la politique américaine – pas encore, du moins – mais elle embrasse avec enthousiasme la censure et prend les idées hors de leur contexte pour les transformer en faux.

Sa cible cette semaine était Tucker Carlson, l’animateur populaire de Fox News qui est resté en tête des classements alors même que d’autres chaînes du câble ont enregistré des succès d’audience majeurs à la suite du départ de l’ex-président Donald Trump du bureau ovale. Carlson a commis le péché impardonnable de remettre en question certains des vaccins Covid-19, dont beaucoup souffrent de multiples difficultés lors de leur déploiement.





Aussi sur rt.com

ADL veut que l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, soit FIRED, affirmant qu’il a défendu la « théorie du remplacement blanc » en discutant de l’immigration







« Si le vaccin est efficace, il n’y a aucune raison pour que les personnes qui ont reçu le vaccin portent des masques ou évitent tout contact physique », Carlson lors de son émission de mardi soir, faisant écho à de nombreux Américains qui se sont précipités pour obtenir le jab – seulement pour se rendre compte que rien ne changerait pour eux, soulevant des questions sur la raison pour laquelle ils ont eu le jab en premier lieu.

« Peut-être [the vaccine] ne fonctionne pas et ils ne vous disent tout simplement pas cela, « Carlson a déclaré, faisant référence à l’arrêt soudain du déploiement du vaccin Johnson & Johnson Covid-19 mardi. La distribution continue du vaccin a été bloquée après que six femmes qui ont pris le vaccin se sont retrouvées avec de rares caillots sanguins, un phénomène qui s’est également manifesté en Europe.

La publication de Carlson était devenue la plus populaire sur Internet mercredi, ce qui a bouleversé Clinton après que l’ancien porte-parole de la politique étrangère de sa mère l’ait porté à son attention.

En décembre, @Facebook allégations interdites à propos de #covid19 vaccins «qui ont été démystifiés par des experts en santé publique». Et pourtant ⬇️. Particulièrement troublant étant donné que les hommes républicains sont actuellement les plus susceptibles de dire qu’ils ne sont pas intéressés à se faire vacciner. https://t.co/NHWwn8vQ31 – Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 14 avril 2021

Clinton était particulièrement inquiet « Les hommes républicains sont actuellement plus susceptibles de dire qu’ils ne souhaitent pas se faire vacciner », elle a tweeté, ajoutant que Facebook avait « Allégations interdites concernant [Covid-19] vaccins «qui ont été démystifiés par des experts en santé publique». »

Le principal conseiller médical de l’administration Biden, le Dr Anthony Fauci, s’est également prononcé contre Carlson, même si l’hôte Fox a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il était pro-vaccin (et a en effet affirmé qu’il était simplement préoccupé par les raisons pour lesquelles le coup de feu de J&J avait été rappelé si rapidement).

Si quoi que ce soit, a déclaré Carlson, il était enclin à faire confiance aux sociétés pharmaceutiques « Trop, alors quand ils ont dit que ce truc fonctionne, nous ne l’avons jamais remis en question. »

Nous avons supposé qu’ils avaient des études détaillées montrant que cela fonctionne. Nous pensons toujours cela. La seule raison pour laquelle nous posons la question est que les responsables agissent comme si cela ne fonctionnait pas.

Les deux parents de Chelsea ont été filmés en train de recevoir le coup le mois dernier. Cependant, malgré les demandes répétées de l’ancienne première fille pour que Trump obtienne le vaccin en public afin d’encourager ses partisans apparemment réticents à se précipiter dans leur pharmacie locale – ou son annonce dimanche qu’elle prévoit de lancer un « Podcast axé sur la santé » rien n’indique qu’elle a eu le coup elle-même.

Cela n’a pas empêché Clinton d’exiger à plusieurs reprises «Mâles blancs» abandonner leurs soupçons sur les nouveaux composés pharmaceutiques, quelles que soient les raisons de leur refus.





Aussi sur rt.com

Biden & Obamas s’associent à des célébrités pour « retrousser vos manches » pour des jabs dans une nouvelle émission spéciale de promotion de la vaccination







L’ancien président Donald Trump s’est attribué le mérite de l’opération Warp Speed, qui a vu le gouvernement américain verser des milliards de dollars dans plusieurs sociétés pharmaceutiques dans le but de précipiter les projectiles sur le marché avant les élections de 2020. Le premier d’entre eux, le jab basé sur l’ARNm de Pfizer-BioNTech, a finalement été dévoilé au public moins d’une semaine après que Joe Biden a déclaré la victoire aux élections.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!