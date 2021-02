Chelsea Clinton Jenna Bush Hager parmi le nouveau groupe d’investisseurs du Washington Spirit de la NWSL

Chelsea Clinton et Jenna Bush Hager font partie d’un groupe investissant dans l’esprit de Washington de la National Women’s Soccer League (NWSL), aux côtés de la gymnaste médaillée d’or olympique Dominique Dawes, a déclaré l’équipe mercredi.

Les filles des anciens présidents américains Bill Clinton et George W. Bush font partie des plus de 30 personnes du nouveau groupe d’investisseurs, qui comprend également l’ancien chef de la majorité au Sénat, Tom Daschle.

– Le champion de tennis Osaka investit dans Courage de la NWSL

– Calendrier de la NWSL: la Challenge Cup débute le 9 avril, la finale le 20 novembre

«Notre groupe d’investisseurs reflète les racines politiques, l’héritage sportif, la portée internationale et la communauté commerciale et technologique florissante de DC», a déclaré Devin Talbott, entrepreneur et membre du nouveau groupe d’investissement. « Nous partageons une vision commune et un objectif engagé pour élever le football féminin. »

L’entraîneur adjoint de Spirit Briana Scurry, une ancienne gardienne de but qui a aidé l’équipe nationale féminine de football américaine à remporter deux médailles d’or olympiques et la Coupe du monde, fait également partie des investisseurs de l’équipe.

Le groupe rejoint un certain nombre de nouveaux investisseurs célèbres dans la ligue, dont la triple championne de tennis du Grand Chelem Naomi Osaka, qui est devenue propriétaire du North Carolina Courage, qui a remporté des championnats consécutifs en 2018 et 2019.

La NWSL a annoncé en juillet qu’elle avait accordé les droits exclusifs d’amener une franchise à Los Angeles à un groupe de propriété qui comprend 23 fois la championne du Grand Chelem de tennis Serena Williams et la lauréate d’un Oscar Natalie Portman.

Surnommée «Angel City», l’équipe de Los Angeles est la 11e franchise de la ligue. Le grand tennis Billie Jean King et la championne olympique de ski Lindsey Vonn sont également des investisseurs.

La NWSL reviendra au combat en avril pour le tournoi de la Challenge Cup, avant d’entamer sa saison régulière de 24 matchs en mai.