Chelsea ciblera l’attaquant, l’arrière gauche, l’arrière central et peut-être le gardien de but lors du mercato d’été – rapport

Selon The Telegraph, Chelsea viserait trois, peut-être quatre postes cet été. mercatoy compris l’attaquant, l’arrière gauche, l’arrière central et peut-être aussi le gardien de but.

Le service de recrutement du club, dirigé par les directeurs sportifs Laurence Stewart et Paul Winstanley, et récemment renforcé par le nouveau venu Sam Jewell, devrait rester inchangé. Leur bilan jusqu’à présent n’est pas exemplaire, mais ce serait bien d’avoir au moins une certaine continuité après les deux dernières années de réorganisations constantes, de changements et de nouveaux visages.

Le rapport ajoute que l’avenir de l’entraîneur-chef Mauricio Pochettino reste cependant en jeu. Son sort, ainsi que le plan exact à court terme pour l’intersaison, commenceront à être élaborés lorsqu’ils se rencontreront tous la semaine prochaine, après le dernier match de la saison. Si Pochettino reste, il devrait faire pression pour des arrivées plus expérimentées au lieu du tarif habituel des moins de 25 ans – bien que les pouvoirs en place ne semblent pas trop enclins à assouplir cette politique.

Les directeurs sportifs de Chelsea, Paul Winstanley et Laurence Stewart, conservent le soutien enthousiaste d’éminents membres du conseil d’administration avant l’examen de fin de saison de la semaine prochaine. #cfc https://t.co/fKAcfbhZdp – Loi Matt (@Matt_Law_DT) 13 mai 2024

En ce qui concerne nos signatures potentielles, l’attaquant reste une position problématique. Ni Nicolas Jackson ni Christopher Nkunku ne correspondent vraiment aux attentes et Armando Broja a été déçu et devrait partir. Là encore, Romelu Lukaku sera toujours dans nos livres, techniquement…

L’arrière gauche est une mention un peu plus surprise. Ben Chilwell (s’il est en forme) et Marc Cucurela semblent avoir assez bien verrouillé cela. Une mise à niveau pourrait être plus que ce que nous pouvions nous permettre.

De même, il n’est pas du tout évident qui serait l’intrus si nous faisions appel à un autre défenseur central. Thiago Silva s’en va mais Wesley Fofana devrait être de retour. Trevoh Chalobah a suffisamment bien fait pour apaiser les rumeurs de départ, Axel Disasi a été un roc durable et Benoît Badiashile semble se remettre sur les rails.

Et en tant que gardien de but, je suis personnellement un grand fan de Đorđe Petrović, mais d’autres peuvent ne pas être d’accord. Gaga Slonina devrait également être de retour de son prêt en Belgique pour peut-être se battre pour une place en équipe première.