Chelsea cible Victor Osimhen « en route vers la sortie de janvier » après que Naples se soit moqué de lui dans une vidéo

La cible de Chelsea, Victor Osimhen, semble se diriger vers une sortie en janvier à Naples après que l’équipe de Serie A se soit moquée de lui dans une vidéo extraordinaire sur TikTok.

Osimhen a raté un penalty lors du match nul 0-0 de Naples contre Bologne en Serie A dimanche et mardi, le club a publié une vidéo de l’attaquant nigérian ratant le tir au but, avec une voix aiguë en arrière-plan criant « donnez-moi un penalty s’il vous plaît ». ‘.

La vidéo a ensuite été supprimée, mais l’agent d’Osimhen, Roberto Calenda, a menacé de poursuites judiciaires contre Naples pour s’être moqué de son propre joueur sur un forum public.

« Ce qui s’est passé aujourd’hui sur le profil officiel de Naples sur la plateforme TikTok n’est pas acceptable. Une vidéo se moquant de Victor a d’abord été rendue publique puis, mais maintenant tardivement, supprimée », a déclaré Calenda.

« Nous nous réservons le droit d’engager des poursuites judiciaires et toute autre initiative utile pour protéger Victor. »

Osimhen a marqué 26 buts en 32 matches de Serie A la saison dernière alors que Naples remportait le Scudetto pour la première fois depuis 1990 et que l’équipe italienne espérait qu’il signerait un nouveau contrat pour prolonger son séjour au club.

Cependant, il semblerait déjà que le joueur de 24 ans ne soit pas disposé à prolonger son contrat actuel, qui expire en 2025.

Et selon La Gazzetta du Sportle Nigérian pourrait désormais être en lice pour une sortie en janvier suite à ces dernières retombées, qui alerteront Chelsea et potentiellement un certain nombre d’autres clubs.

Arsenal, Tottenham, Manchester United et le Real Madrid ont tous été liés à l’attaquant de Naples ces derniers mois, tandis que l’équipe saoudienne de Pro League, Al-Hilal, a fait une offre importante pour le joueur de 24 ans cet été.

