Chelsea cible le retour de Nathan Ake dans le cadre du double swoop de Man City avec Raheem Sterling – Paper Talk | Nouvelles du centre de transfert

Toutes les histoires à la une et les rumeurs de transfert des journaux nationaux de mardi…

LE TÉLÉGRAPHE DU JOUR

Chelsea a ouvert des pourparlers avec Manchester City sur la perspective d’un double déménagement pour Raheem Sterling et Nathan Ake.

Petr Cech quitte son poste de conseiller technique et de performance à Chelsea après avoir clairement indiqué que le club aurait dû garder Romelu Lukaku pour une autre saison plutôt que de le prêter remarquablement à l’Inter Milan – une décision qui devrait être confirmée cette semaine.

L’agent de longue date de Wayne Rooney fait l’objet d’une enquête de la Football Association pour avoir secrètement payé les salaires du personnel et des joueurs du comté de Derby.

DAILY MIRROR

Manchester United a été informé qu’il leur en coûterait 70 millions de livres sterling pour signer l’attaquant de l’Ajax Antony. Le nouveau patron de United, Erik ten Hag, voulait faire une descente dans son ancien club pour signer l’international brésilien polyvalent, mais l’évaluation de l’Ajax a jeté le doute sur l’accord.

Christian Eriksen devrait attendre pour prendre sa décision de rejoindre Manchester United afin de voir comment le club progresse sur le marché estival.

Chelsea continuera également à dépenser avec Matthijs de Ligt désireux de déménager à Stamford Bridge. Le défenseur néerlandais de 22 ans qui touche environ 200 000 £ par semaine et son salaire et son contrat actuel sont l’une des raisons pour lesquelles la Juventus est prête à le laisser partir pour environ 70 millions de £.

La cible de Chelsea, Ousmane Dembele, décidera de son avenir dans les 72 prochaines heures. Dembele est l’un des joueurs les plus recherchés de la fenêtre de transfert de cet été car son contrat avec Barcelone doit expirer le 30 juin.

Newcastle United aurait pris contact avec Leeds United au sujet de la signature potentielle de l’ailier recherché Raphinha d’Elland Road cet été.

Le désir de Robert Lewandowski de jouer pour Barcelone est de montrer qu’il est “meilleur” que Karim Benzema, affirme son ancien agent Cezary Kucharski.

COURRIER QUOTIDIEN

Fulham est convaincu qu’il conclura ses premières signatures de l’été cette semaine en concluant des accords avec l’ailier du Shakhtar Donetsk Manor Solomon et le milieu de terrain portugais Joao Palhinha.

Le Real Madrid a identifié le milieu de terrain anglais Jude Bellingham comme sa cible prioritaire pour l’été prochain.

Il est peu probable que Neymar déménage à la Juventus cet été. Le président du club de Serie A, Andrea Agnelli, doit réduire ses coûts, Paul Pogba devant être l’un des plus gros revenus du club à son arrivée.

Le propriétaire de Cardiff City, Vincent Tan, a déclaré qu’ils avaient fait de leur mieux pour signer Gareth Bale, mais que le Los Angeles FC de la MLS était “trop ​​gros” pour refuser.

Crystal Palace est sur le point de sceller la signature du milieu de terrain de Lens Cheick Doucoure. Palace a été repoussé sur son offre d’ouverture de 14,5 millions de livres sterling la semaine dernière, mais a augmenté son offre pour répondre à la valorisation de Lens et se rapproche maintenant de son objectif.

Barnsley a désigné l’arrière gauche portugais Kiki Afonso comme une cible alors qu’ils cherchent à rebondir immédiatement après leur relégation au championnat la saison dernière.

Le cricket anglais atteindra la fin d’une époque mardi lorsque Eoin Morgan confirmera sa retraite du jeu international après plus de sept années révolutionnaires à la tête. Le capitanat de la balle blanche passera à Jos Buttler.

LE SOLEIL

L’Ajax exigera plus de 115 millions de livres sterling pour les cibles de Manchester United Lisandro Martinez et Antony cet été. Le club néerlandais valorise Martinez dans la tranche de 45 millions de livres sterling et ne subit aucune pression pour vendre. Ils sont prêts à jouer au hardball contre le Wideman Antony, qui, selon eux, vaut environ 70 millions de livres sterling.

Sir Alex Ferguson a enregistré un message personnel pour le capitaine de Manchester United Harry Maguire et sa nouvelle épouse. Ferguson, 80 ans, a souhaité au couple des années de bonheur dans le court clip qui a été diffusé lors de leur mariage en France ce week-end.

Un dirigeant du Borussia Dortmund a qualifié Dean Saunders d ‘”idiot arrogant” pour avoir suggéré que Sadio Mane perd son temps en Bundesliga. Saunders avait affirmé que Mane, 30 ans, “gâchait ses meilleures années” au Bayern Munich.

Millwall est sur le point de signer le milieu de terrain de Hull George Honeyman. Le milieu de terrain de 27 ans rejoindra l’équipe des Lions lors de leur camp de pré-saison en Irlande aujourd’hui, en attendant un examen médical.

LES TEMPS

Arsenal devrait annoncer qu’il a signé Gabriel Jesus pour environ 45 millions de livres sterling de Manchester City cette semaine.

Les Gunners ont augmenté leur offre pour Lisandro Martínez à 34 millions de livres sterling alors qu’ils cherchent à battre Manchester United pour la signature du défenseur central de l’Ajax.

Chelsea a fait le premier pas dans son offre d’achat de Raheem Sterling après avoir contacté Manchester City pour l’informer de son désir de signer l’ailier anglais.

Christian Eriksen « réfléchit » à une offre de contrat de Leicester City. Le milieu de terrain est libre cet été après la fin de son contrat avec Brentford, et il ne manque pas d’options.

West Ham United a contacté Villarreal pour recruter l’ailier néerlandais Arnaut Danjuma.

Le Celtic cherchera au moins 15 millions de livres sterling si l’Atletico Madrid confirme son intérêt à signer l’arrière droit croate, Josip Juranovic.

SOLEIL ÉCOSSAIS

Les Rangers intensifient les pourparlers pour débarquer l’attaquant du PAOK, évalué à 2,5 millions de livres sterling, Antonio Colak.

Jordan Larsson, fils du grand celtique Henrik, est à la recherche d’un nouveau club. Le joueur de 25 ans, international suédois comme son père, est sur le point de quitter le Spartak Moscou selon un rapport.

ENREGISTREMENT QUOTIDIENT

La Juventus a accepté de payer 4 millions d’euros à Aaron Ramsey juste pour le faire sortir de ses livres cet été, 12 mois avant l’expiration de son contrat avec le club de Serie A.

Le patron du Celtic Ange Postecoglou insiste sur le fait qu’il ne précipitera aucun transfert cet été avec le patron de Parkhead déterminé à décrocher le bon joueur.

Le talisman des Rangers Alfredo Morelos verrait un déménagement à Séville comme “une très bonne option” cet été.