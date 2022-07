Chelsea cible la star de l’Inter qui pourrait voir Reece James changer de position

Par Ben Brown









Chelsea a tourné son attention vers le défenseur de l’Inter Milan Denzel Dumfries suite à ses frustrations face à un accord avec le défenseur de Séville Jules Kounde.

Les Bleus pensaient qu’ils tenaient le dessus dans un mouvement pour le Français, seulement pour que Barcelone se précipite et détourne un autre accord sous le nez de Thomas Tuchel, après avoir fait de même avec Raphinha plus tôt dans la fenêtre de transfert.

Bien que l’offre de Barcelone (composée de 50 millions d’euros plus 10 millions supplémentaires de compléments) ne corresponde pas à celle de Chelsea, il est certain qu’elle sera acceptée par la partie espagnole, Kounde étant prêt à accepter des conditions personnelles.

Barcelone est en négociations directes avec Séville pour Jules Koundé. L’offre officielle ne sera pas de 50 millions d’euros plus 10 millions d’euros et ne correspondra pas à l’offre de 55 millions de livres sterling de Chelsea – elle sera inférieure avec une structure différente. 🚨🔵🔴 #FCB Koundé, attendant les prochaines étapes car il a déjà accepté des conditions personnelles. pic.twitter.com/uOQ6FyregO — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 25 juillet 2022

En conséquence, le London Evening Standard affirme que les Blues se sont concentrés sur l’arrière latéral néerlandais, qui a excellé en tant qu’arrière droit depuis son transfert à l’Inter Milan l’été dernier. Il est également courtisé par Manchester United, avec Erik ten Hag désireux de renforcer son flanc droit.

Dumfries, 26 ans, a inscrit 5 buts et 7 passes décisives en 45 apparitions pour la dernière campagne des géants de la Serie A, qui les a vus perdre face à leurs rivaux l’AC Milan pour le titre par seulement 2 points.

Un changement de poste pour James

Avec Chelsea ciblant auparavant un défenseur central. et toujours désireux de se renforcer là-bas, s’ils déménageaient pour Dumfries, cela suggérerait un changement de position pour l’actuel ailier arrière Reece James, qui a déjà été déployé sur le côté droit des trois arrières de Thomas Tuchel, et pourrait le faire une fois de plus pour le saison à venir.

Les Blues pourraient encore se déplacer pour un défenseur central, après avoir établi une liste restreinte de cinq options pour se renforcer au cœur de leur ligne de fond, mais si un mouvement pour Dumfries se matérialisait, cela impliquerait un changement de position pour l’impressionnant Anglais.

Lire la suite:

Chelsea établit une liste restreinte de cinq hommes alors qu’ils ciblent l’alternative de Jules Kounde

Les rumeurs de transfert de mardi : Ronaldo, Depay, Werner, Milinkovic-Savic et plus