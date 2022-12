Chelsea cible Fernández et Mac Allister, espère également détourner le transfert de Mudryk

Chelsea a identifié Alexis Mac Allister de Brighton & Hove Albion comme une alternative à Enzo Fernández si un accord pour le milieu de terrain de Benfica s’avérait trop coûteux en janvier, tandis que le club de l’ouest de Londres pourrait également détourner l’offre d’Arsenal pour l’ailier du Shakhtar Donetsk Mykhailo Mudryk. Fernández, qui s’est imposé comme l’un des jeunes joueurs les plus excitants de sa génération lorsqu’il a aidé l’Argentine à remporter la Coupe du monde, est devenu une cible clé pour Graham Potter alors qu’il cherche à réorganiser son milieu de terrain. Chelsea a contacté Benfica au sujet d’un accord pour le joueur de 21 ans, qui a été élu meilleur jeune joueur du Qatar 2022, et espère qu’agir rapidement les aidera à gagner la course pour signer le milieu de terrain. Guide rapide Comment puis-je m’inscrire aux alertes d’actualités sportives ? Montrer Téléchargez l’application Guardian depuis l’iOS App Store sur iPhone ou la boutique Google Play sur Android en recherchant « The Guardian ».

Cependant, le contrat de Fernández contient une clause de libération de 106 millions de livres sterling et Benfica, qui a signé l'international argentin de River Plate pour un montant initial de 10 millions d'euros l'été dernier, ne veut pas le perdre en janvier. Le club portugais tient bon pour l'intégralité des frais et a déclaré à Fernández, dont le contrat expire en 2027, qu'il lui accorderait une augmentation de salaire significative s'il restait avec lui jusqu'à la fin de la saison. Chelsea, qui se rapproche également d'un accord avec le défenseur central monégasque Benoît Badiashile, hésite à déclencher la clause de libération de Fernández. Le contrat de Fernández expire en 2027 et Chelsea espère convaincre Benfica de céder sur sa position en offrant des frais importants à l'avance pour garantir ses services. Si cela s'avère impossible, Chelsea a d'autres possibilités au milieu de terrain. Mac Allister a également joué pour l'Argentine lors de la Coupe du monde et pourrait être plus abordable que Fernández, bien que le joueur de 24 ans ait récemment prolongé son contrat à Brighton jusqu'en 2025. Potter a entraîné Mac Allister à Brighton et souhaite renforcer ses options au milieu de terrain. Chelsea espère convaincre N'Golo Kanté de prolonger son contrat avant qu'il ne devienne agent libre cet été, mais le Français n'a pas joué depuis qu'il s'est déchiré les ischio-jambiers en août dernier. Kanté a subi une série de problèmes de blessures et ne devrait pas jouer avant mars. Jorginho est également en fin de contrat cet été et il y a peu de clarté sur l'avenir du milieu de terrain italien pour le moment. Les autres options de Potter au milieu de terrain incluent Mateo Kovacic, Conor Gallagher, Mason Mount, Carney Chukwuemeka et Denis Zakaria, qui est prêté par la Juventus. Chelsea s'intéresse à Declan Rice et Jude Bellingham mais devra faire face à une forte concurrence pour le duo anglais. Le milieu de terrain a été un problème pour Chelsea cette saison et Potter veut plus d'énergie, de dynamisme et d'imagination dans ce domaine. Fernández et Mac Allister amélioreraient tous les deux l'équipe. Chelsea pourrait revoir un accord pour Fernández cet été s'ils ne peuvent pas le signer maintenant. L'attaque est une autre position prioritaire pour Chelsea, qui a perdu l'attaquant Armando Broja sur blessure pour le reste de la saison. Ils ont signé un accord pour l'attaquant du RB Leipzig Christopher Nkunku pour l'été, mais sont également intéressés par Mudryk, qui s'intéresse considérablement à Arsenal.

Le Shakhtar a déjà rejeté une offre d’Arsenal pour l’ailier ukrainien et tient bon pour 85 millions de livres sterling. Mudryk, un ailier rapide et délicat, a impressionné pour le club ukrainien lors de la phase de groupes de la Ligue des champions et a également ébloui au niveau international. Ce serait un coup majeur pour Chelsea s’ils pouvaient battre Arsenal contre le joueur de 22 ans, qui a été ciblé par Brentford l’été dernier.

Ayant déjà conclu un accord pour signer l’attaquant David Datro Fofana du côté norvégien de Molde, Chelsea est sur le point de faire de Badiashile sa deuxième signature de la fenêtre. Des conditions personnelles ont déjà été convenues avec le joueur de 21 ans qui a fait ses débuts internationaux seniors en septembre mais a raté l’équipe de France pour la Coupe du monde. On s’attend à ce qu’il coûte 35 millions d’euros, avec des bonus toujours en cours de négociation.