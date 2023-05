Chelsea cherche à éviter les nouvelles désespérées cette saison alors que Frank Lampard appelle au «redémarrage» du club

Cela fait un moment que Chelsea n’a rien joué cette saison, mais beaucoup de fierté est en jeu avant la dernière journée.

Une défaite 4-1 à Manchester United a été la dernière déception de ce qui a été une campagne tout à fait lamentable pour eux.

5 Cela a été un spectacle trop familier pour Chelsea cette saison Crédit : Getty

5 Lampard a perdu huit de ses dix matches lors de son deuxième passage à la tête de Chelsea Crédit : Getty

Les quintuples vainqueurs de la Premier League sont déjà assurés de terminer dans la moitié inférieure du tableau cette saison, ce qui ne s’était pas produit depuis la saison 1995/96.

Mais le fait de ne pas battre Newcastle dimanche signifie que les hommes de Frank Lampard courent un risque sérieux d’atteindre de nouveaux creux vraiment embarrassants.

Chelsea est actuellement 12e du classement mais une défaite contre les Magpies et si les Wolves battent Arsenal et si West Ham prend le dessus sur Leicester, l’équipe de l’ouest de Londres terminera 14e, ce qui serait leur plus bas résultat en Premier League.

Une défaite les verra également égaler leur total de points le plus bas de 43, tandis qu’un match nul ou une défaite les verra remporter le moins de victoires en une saison de Premier League (11).

Ils sont sur le point d’accumuler leur plus bas total de buts en une saison avec Chelsea, qui en a 37 jusqu’à présent, ayant besoin de neuf frappes contre leurs adversaires juste pour égaler leur plus bas actuel.

Sur leur manque de puissance de feu, l’absence de but dimanche verra Chelsea égaler son plus grand nombre de matchs sans trouver le fond du filet dans une saison de Premier League (14).

Cette misère est bien loin de l’époque où Lampard était joueur, ou même de son premier passage en tant que manager, et la légende du club peut voir une baisse massive des standards depuis sa dernière présence.

« C’est une chose simple à dire parce que toute équipe qui gagne ou obtient régulièrement des résultats en Premier League les a comme base », a déclaré Lampard à Sky Sports.

5 Les normes étaient très différentes lorsque Lampard et Cesar Azpilicueta étaient coéquipiers Crédit : Getty

« Sans cela, la tactique n’a pas d’importance. Cela ne va pas si loin.

« Bien s’entraîner tous les jours, essayer de s’améliorer, être une unité collective mais il y a des variables pour les joueurs – tout le monde parle de la grande équipe, je comprends cela. C’est difficile pour les entraîneurs cette année au club, je comprends, parce que J’ai vécu ça pendant huit matches de championnat.

« Parfois, vous pouvez dire que c’est un facteur, si vous voulez appeler cela une excuse, mais en tant que joueur, vous devez mettre cela de côté et vous concentrer sur votre propre jeu.

« Depuis que je suis ici, certaines des normes collectives, et c’est aux individus parmi ceux-ci de réaliser qui ils sont à l’intérieur de cela, ce qu’ils font.

« Ce n’est pas une couverture. Nous devons trouver les raisons pour lesquelles le club est là où il se trouve, et il y en a beaucoup.

« Ce n’est pas un doigt pointé vers les joueurs, car ce n’est certainement pas un manque d’effort de la part des joueurs, un effort ce soir. Mais vous construisez le crédit, l’entraînement, la préparation et vous construisez une résilience. »

5 Ne commençons pas par combien d’argent a été dépensé par Todd Boehly pour essayer d’améliorer l’équipe Crédit : Getty

5 Lampard admet que de grands changements sont nécessaires à Chelsea Crédit : Getty

En ce qui concerne les solutions aux nombreux problèmes de Stamford Bridge, Lampard a gardé ses cartes près de sa poitrine, mais il ne fait aucun doute qu’un gros redémarrage est nécessaire.

« C’est une mauvaise année pour le club et de nombreux clubs ont ce genre d’année où ils ont eu un énorme succès », a ajouté Lampard.

« L’important est que vous arriviez au fond de la façon dont il s’améliore et qu’il a besoin d’un redémarrage.

« Généralement tout doit être amélioré pour arriver au niveau. »