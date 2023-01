Chelsea battra Arsenal pour signer Mudryk ?

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea confiant sur la signature de Mudryk

Chelsea espère conclure un accord pour Mykhaïlo Mudryk après avoir eu des entretiens positifs avec le Shakhtar Donetsk, selon le gardien.

Arsenal reste le favori pour signer l’ailier ukrainien après avoir longtemps été lié à un déménagement pour lui, d’autant plus que l’option préférée de Mudryk est de rejoindre l’équipe de Mikel Arteta.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Cependant, les Gunners ont déjà vu deux offres rejetées par le Shakhtar, le retard ouvrant une opportunité aux Bleus. Des sources ont déclaré à ESPN plus tôt cette semaine qu’Arsenal avait rejeté une offre de 65 millions d’euros (56 millions de livres sterling) pour le transfert de Mudryk, en deçà de la valorisation de 100 millions d’euros (88 millions de livres sterling) du Shakhtar du joueur de 22 ans.

2 Connexe

Après avoir rencontré des responsables du Shakhtar cette semaine, Chelsea est prêt à faire avancer les choses pour conclure un accord avec Mudryk, qui a marqué 10 buts et aidé huit autres en 18 apparitions dans la Premier Liga ukrainienne et la Ligue des champions.

Arteta devra décider de maintenir ou non son intérêt pour Mudryk si les Blues ont une offre acceptée, bien que la réalité demeure que Mudryk préférerait se diriger vers le nord de Londres, ce qui pourrait encore jouer dans toute prise de décision.

Ayant déjà signé défenseur Benoît Badiashile de l’AS Monaco, Chelsea espère que leur force financière amènera Mudryk à Stamford Bridge pour aider à améliorer leur forme.

Ce désir sera probablement encore plus fort après leur défaite 1-0 contre Manchester City jeudi, alors que Mason Mount a raté une blessure avant que Raheem Sterling et Christian Pulisic ne sortent tôt avec des coups dans les 22 premières minutes.

Chelsea et Arsenal sont en lice pour signer Mykhailo Mudryk. Ian MacNicol/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Le Paris Saint-Germain s’est fixé Michel Olise et surveillent la situation de l’ailier de Crystal Palace, selon le courrier quotidien. Ils devraient continuer à surveiller le joueur de 21 ans tout au long de la saison, bien que son contrat actuel ne se termine qu’en 2026.

– Napoli vise à prendre de l’avance dans la course pour signer le milieu de terrain d’Angers Azzedine Ounahi après ses prestations impressionnantes lors de la Coupe du monde avec le Maroc, rapporte Sky Sports Italie. Une négociation a été mise en place avec une concurrence attendue de la Premier League et d’autres clubs européens, bien que Naples n’ait offert que 15 M €, Angers demandant entre 20 M € et 25 M €.

– Southampton étudie la possibilité de signer le défenseur central d’Everton Michel Kean en prêt alors qu’ils se battent pour rester en Premier League, selon l’Athlétisme. Les Saints estiment que ses compétences en leadership et son expérience de haut vol pourraient être utilisées au cœur de leurs trois défenseurs, tandis que Mislav Orsic est également sur le point de signer du Dinamo Zagreb.

– Trois clubs de LaLiga surveillent la situation de l’attaquant de réserve de Barcelone Victor Barberaselon Ekrem Konour. Le contrat du joueur de 18 ans devrait se terminer à l’été de cette année, alors qu’il a marqué 11 buts en 17 apparitions dans le troisième niveau espagnol et en UEFA Youth League cette saison.

– Rico LewisLa situation contractuelle deviendra bientôt un sujet de discussion pour Manchester City, qui souhaite continuer à amener les joueurs à travers l’académie et dans la première équipe, rapporte Fabrice Romano. Le joueur de 18 ans a fait 10 apparitions seniors ce trimestre et a un contrat qui doit se terminer en 2024.