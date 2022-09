Chelsea bat West Ham alors que la grande décision du VAR profite aux Blues

Chelsea est revenu d’un déficit en deuxième mi-temps pour récolter les trois points à domicile contre West Ham. Cette victoire donne aux Blues leur deuxième victoire consécutive à domicile et leur troisième de la saison jusqu’à présent. Une décision controversée du VAR, cependant, finirait par être le principal sujet de discussion du match.

Les hôtes ont dominé la première mi-temps du match, mais n’ont pas pu tester le gardien de but de West Ham, Lukasz Fabianski. Chelsea a accumulé 70% de possession de balle, huit coups de pied de coin et 200 tentatives de passes de plus que les visiteurs au cours de la première période. Néanmoins, le gardien des Hammers n’a pas eu à effectuer d’arrêt dans les 45 premières minutes.

West Ham a frappé en premier dans le match, alors que Michail Antonio a donné l’avantage au club de l’est de Londres à la 62e minute. Antonio a converti son tir à quelques centimètres du but de Chelsea. L’avance, cependant, n’a pas duré longtemps pour les Hammers.

Le but a semblé donner vie aux Blues et les hôtes ont marqué deux fois dans les 15 dernières minutes pour obtenir leur troisième victoire en six matchs. Les remplaçants Ben Chilwell et Kai Havertz ont tous deux quitté le banc pour marquer les buts de Chelsea.

Les Hammers pensaient avoir marqué un point à Stamford Bridge en fin de match. Maxwel Cornet a converti sa frappe du tonnerre à la 90e minute ; cependant, l’objectif d’égalisation a ensuite été refusé à la suite d’un examen VAR. L’ailier Jarrod Bowen a été jugé pour avoir interféré avec le gardien de Chelsea Edouard Mendy avant le tir de Cornet.

Bien que Bowen ait en fait pris contact avec Mendy, les rediffusions vidéo ont montré que l’incident était assez bénin. Néanmoins, l’arbitre Andy Madley a examiné la question et a exclu le but. Le manager de West Ham, David Moyes, était furieux de l’appel controversé.

Je ne trouve personne sur le portique de diffusion (de part et d’autre) qui considère qu’il s’agit d’une faute de Bowen sur Mendy. Une vraie décision « à la lettre de la loi ». Grosse victoire pour Chelsea ! #CHEWHU – Gary Taphouse (@garytaphouse) 3 septembre 2022

Chelsea ne semblera pas s’en soucier. Cette victoire place les Blues à la cinquième place du classement de la Premier League pour le moment. West Ham, en revanche, est tombé à la 17e place du classement.

Crédit photo : Imago