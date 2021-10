Chelsea bat Southampton à 10 joueurs 3-1 pour se hisser en tête du classement de la Premier League

Chelsea a repris le chemin de la victoire samedi, battant Southampton 3-1 en Premier League grâce à des buts tardifs de Timo Werner et Ben Chilwell après que les Saints aient été réduits à 10 hommes.

L’entraîneur des Blues Thomas Tuchel a remanié son équipe après des défaites consécutives contre Manchester City dans la course au titre anglais et par la Juventus en Ligue des champions et il a été récompensé lorsque l’un des nouveaux visages, le défenseur Trevor Chalobah, a donné l’avantage aux hôtes.

Il s’est penché pour rentrer au deuxième poteau après neuf minutes lorsque Ruben Loftus-Cheek, qui effectuait son premier départ de la saison, a décoché un corner de Chilwell, qui a également été rétabli dans l’équipe pour la première fois cette saison.

Chelsea pensait avoir prolongé son avance à deux reprises avant la mi-temps uniquement pour que les officiels excluent les efforts de Romelu Lukaku et Werner, ce qui a exaspéré Tuchel qui a reçu un carton jaune pour ses protestations.

Southampton a riposté avec un penalty converti par James Ward-Prowse à la 61e minute après que Chilwell ait commis une faute sur l’ancien défenseur de Chelsea Tino Livramento.

Le match n’a retourné le chemin de Chelsea que lorsque Ward-Prowse a reçu un carton rouge 16 minutes plus tard pour une faute sur Jorginho qui a été relevée par les responsables du VAR et les hôtes ont fait valoir leur avantage numérique.

À la 84e minute, Werner a marqué à bout portant après un centre du capitaine Cesar Azpilicueta et cinq minutes plus tard, Chilwell a expié pour avoir accordé le penalty précédent en fracassant le ballon après une course de but.

Cette victoire a propulsé Chelsea en tête du classement avant l’affrontement de dimanche entre les prétendants au titre Liverpool et Manchester City. Winless Southampton reste juste en dehors de la zone de relégation.

Tuchel s’est dit soulagé que son équipe n’ait pas succombé à la nervosité après leurs deux défaites de la semaine dernière.

« Nous devions faire attention à ne pas commencer à être trop tristes et trop inquiets », a-t-il déclaré à la radio BBC. « Il était nécessaire que nous ayons de meilleures performances que les deux dernières, que nous façonnions notre croyance et que nous ayons notre état d’esprit. . »

