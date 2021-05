Chelsea bat Man City et revendique la gloire de la Ligue des champions: comment les médias sociaux ont réagi

Chelsea a été sacré champion de la Ligue des champions pour la première fois en près d’une décennie après avoir battu Man City 1-0 lors de la finale 2020-21.

– Rapport: Chelsea a battu Man City pour remporter le deuxième titre UCL

– Pulisic devient le premier joueur américain à participer à la finale de l’UCL

L’équipe de Thomas Tuchel a connu le succès à plusieurs reprises et a frappé Man City lors de la pause à Porto pour remporter sa première Ligue des champions depuis que les exploits de Didier Drogba se sont avérés essentiels à Munich, contre le Bayern Munich, en 2012. Les deux équipes ne s’étaient rencontrées en compétition européenne qu’une seule fois auparavant. à ce soir — il s’agit des demi-finales de la Coupe des vainqueurs de coupe européenne de l’UEFA 1970-71, qui a vu Chelsea remporter les deux matches 1-0.

En fin de soirée, ce sont les Bleus qui ont une nouvelle fois fait sortir les vainqueurs.

Voici comment les médias sociaux ont réagi à la 66e finale de la Ligue des champions alors que Chelsea a scellé l’accord au Portugal.

Pep Guardiola a surpris beaucoup de gens avec son onze de départ peu orthodoxe.

Dans le camp de Chelsea, l’entraîneur Tuchel a haussé les sourcils en nommant deux gardiens de réserve et deux arrières gauches sur son banc en partant Christian Pulisic sur le banc et Tammy Abraham – le meilleur buteur du club cette saison – complètement hors de vue.

Les Bleus ont reçu un message de motivation d’une véritable légende du club en Didier Drogba, un homme qui sait une chose ou deux sur ce qu’il faut pour gagner la Ligue des champions.

Bien que la fréquentation de l’Estadio do Dragao de Porto soit limitée en raison de restrictions de distanciation sociale, les supporters des deux clubs ont fait le voyage d’Angleterre au Portugal afin qu’ils puissent regarder le match cependant et où ils le pouvaient.

Les fans de Man City rebondissent à Porto 🙌 (passant par @JF2107)pic.twitter.com/Ghz1IgXyz1 – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 29 mai 2021

À l’intérieur du stade, les 16 500 participants ont créé le type d’atmosphère qui a beaucoup manqué à l’intérieur des terrains de football du monde cette saison.

L’histoire du jeu

10ème minute : Les premières occasions nettes du match sont toutes tombées aux pieds de Timo Werner, mais malheureusement ces pieds étaient assez plombés car le Allemand l’avant a échoué pas une fois, pas deux fois, mais trois fois en succession rapide.

La première ouverture a eu lieu avec seulement 10 minutes au compteur, mais Werner n’a pu rassembler qu’un coup de pied aérien après Kai Havertz a bien fait de ramener le ballon à son compatriote à l’intérieur de la zone City.

Timo Werner avec DEUX opportunités MAJEURES pour donner l’avantage à Chelsea, mais est incapable de se convertir ❌ Cela reviendra-t-il hanter Werner et Chelsea ? pic.twitter.com/tPhOkndwLH – Coupe internationale des champions (@IntChampionsCup) 29 mai 2021

14e minute : Les fans de Chelsea ont ensuite été obligés de regarder Werner repousser deux autres occasions consécutives, envoyant un tir apprivoisé directement sur Ederson avant de faire onduler le filet latéral moins d’une minute plus tard.

Werner refusé par Ederson alors que Chelsea emmène le match à City 🌪️ Qui soutiens-tu pour le premier buteur ?#UCL #UCLfinal pic.twitter.com/g2GD8vKnT2 – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 29 mai 2021

Werner est le genre de joueur qui a besoin de 526 chances de marquer un but mais qui en obtient environ 245 par match, donc c’est probablement à peu près réalisable. – Duncan Alexander (@oilysailor) 29 mai 2021

28e minute : Man City a créé sa première ouverture en tant que Kevin De Bruyne couper une passe carrée dans le chemin de Phil Foden, seulement pour le jeune milieu de terrain (qui a eu 21 ans la veille de la finale) pour voir son effort snobé à la source par un brillant Antonio Rudiger bloquer.

DÉFENSE DE CLASSE MONDIALE DE RUDIGER 👏 pic.twitter.com/qiaRXAAl9p – ESPN FC (@ESPNFC) 29 mai 2021

39ème minute : Thiago Silvala nuit s’est terminée prématurément juste avant la mi-temps après que l’aine du défenseur central de Chelsea ait disparu ping, forçant le joueur de 36 ans à quitter le terrain.

38′ Thiago Silva #UCLfinal c’est fini ️ Christensen est pour Chelsea. pic.twitter.com/TAAlgdbCNL – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 29 mai 2021

42ème minute : BUT! CHELSEA LEADER ! Le premier but est intervenu juste avant la pause après que Kai Havertz a choisi le moment le plus opportun pour ouvrir son compte de buteur en Ligue des champions.

1 – Kai Havertz est le premier joueur à marquer son premier but en UEFA Champions League en finale depuis İlkay Gündoğan en 2013. Timely. #UCLFinal pic.twitter.com/9uxr9QKEek – OptaJoe (@OptaJoe) 29 mai 2021

comment ça a commencé comment ça va pic.twitter.com/Tf0TkaldYN – Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 29 mai 2021

Le mouvement rapide comme l’éclair a été lancé par le gardien de Chelsea Edouard Mendy depuis l’intérieur de sa propre surface, et seulement six touches plus tard (y compris une belle passe défensive de Monture maçon), Havertz a fait rouler le ballon dans un filet vide après avoir dépassé Ederson pour se laisser à l’écart.

Quelle boule !! @masonmount_10 C’est ce dont je parle! – Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 29 mai 2021

Jouez.

Les 6 dernières équipes à marquer en premier dans une #UCLfinal ont continué à gagner… City va-t-elle casser la tendance ? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/GKyU4bLcYT – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 29 mai 2021

Mi-temps : Manchester City 0, Chelsea 1

55ème minute : Dix minutes après la reprise, Kevin De Bruyne a vu sa nuit se terminer tôt après qu’une lourde collision avec Antonio Rudiger a laissé l’Allemand face à un avertissement et le Belge soignait un œil au beurre noir particulièrement méchant.

Aider Rüdiger à se relever et lui montrer un carton jaune en un seul mouvement. Arbitrage impressionnant d’Antonio Mateu Lahoz #UCLFinal pic.twitter.com/QbcJl2WbKw – James Nalton (@JDNalton) 29 mai 2021

58ème minute : Cette blessure a conduit City à faire finalement appel à un attaquant, même si ce n’était pas Sergio Agüero qui a émergé du banc pour faire son dernier stand pour le club. Au lieu de cela, c’était Gabriel Jésus qui est venu remplacer le groggy De Bruyne.

Kevin De Bruyne était en larmes en sortant pic.twitter.com/3BGX0k85Hc – ESPN FC (@ESPNFC) 29 mai 2021

64ème minute : Fernandinho puis est venu pour faire sa 350e apparition pour City, avec Bernardo Silva faire place.

C’est la première fois que les deux équipes remplacent un Silva en finale de Ligue des champions. – Richard Jolly (@RichJolly) 29 mai 2021

66ème minute : Timo Werner a été le prochain joueur à voir son numéro apparaître sur la ligne de touche alors que Christian Pulisic remplaçait Chelsea, devenant ainsi le premier joueur américain à participer à une finale de Ligue des champions.

73e minute : Pulisic est alors presque devenu le premier joueur américain à marquer également lors d’une finale de Ligue des champions, mais l’attaquant n’a pas été en mesure de mettre la touche finale à l’excellent jeu de construction de Havertz.

77e minute : N’ayant réussi qu’une seule tentative cadrée, City avait désespérément besoin de quelque chose et s’est donc tourné vers son meilleur buteur de tous les temps. Aguero, lors de sa dernière apparition pour le club, a été convoqué depuis le banc pour remplacer Rahim Sterling.

Agüero pour City ! Un peu plus de 10 minutes restantes…#UCL #UCLfinal pic.twitter.com/KJtOtzRlLh – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 29 mai 2021

Cependant, alors que les fans de City rêvaient d’une répétition du but décisif d’Aguero contre QPR vers 2012, il n’y avait pas de fin de conte de fées pour Aguero cette fois car l’attaquant argentin avait à peine reniflé le ballon dans les phases finales.

7⃣ minutes de temps supplémentaire. Chelsea tiendra-t-il le coup ?#UCL #UCLfinal pic.twitter.com/jbv3sTBYUr – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 29 mai 2021

Ce n’était pas censé être pour Sergio Aguero et Man City pic.twitter.com/4MBIbr4il2 – ESPN FC (@ESPNFC) 29 mai 2021

C’était en dépit d’un énorme coin de sept minutes de temps additionnel ajouté par l’arbitre.

97ème minute : Au lieu de cela, c’était Riyad Mahrez qui s’est le plus rapproché du braconnage d’un vainqueur dramatique du temps d’arrêt pour City, uniquement pour son effort de Je vous salue Marie à la 97e minute pour naviguer de manière angoissante sur la barre transversale.

Temps plein : Manchester City 0, Chelsea 1

Et donc, Chelsea a dû soulever le trophée alors que le ruban adhésif pleuvait à l’Estadio do Dragao.

Au milieu du pandémonium, certains ont remarqué des parallèles étrangement familiers entre les triomphes jumeaux des Blues de 2012 et 2021 malgré l’écart de neuf ans entre eux.

De nombreuses anciennes stars de Chelsea ont offert leurs félicitations, dont un couple de la classe gagnante de la Ligue des champions de 2012.

félicitations à @Chelsea FC !!! Quelle équipe!!! Très heureux pour tout le monde au club et spécialement pour tous les supporters. Très bien mérité !!! https://t.co/PQ7beku8pf – Fernando Torres (@Torres) 29 mai 2021

N’Golo Kante a également fait l’objet de nombreux éloges d’après-match, qui a maintenant ajouté le « vainqueur de la Ligue des champions » à une liste déjà stellaire de réalisations professionnelles.

Champions d’Europe. Comme tu étais. NG x pic.twitter.com/bbE3kJ1Aah — Champions d’Europe (@ChelseaFC) 29 mai 2021

Attention, c’est un héros pic.twitter.com/wivIqY0N56 – ESPN FC (@ESPNFC) 29 mai 2021

Le milieu de terrain français a remporté presque tous les honneurs des ligues majeures, continentales et internationales à sa disposition au cours de sa carrière senior – il ne lui reste plus que les Championnats d’Europe à conquérir.

2014. Débuts en Ligue1 avec Caen. 2015. Rejoint Leicester pour 9 M€. 2016. Vainqueur de la Premier League avec Leicester. 2017. Vainqueur de la Premier League avec Chelsea. 2018. Vainqueur de la Coupe du monde avec la France. 2019. Vainqueur de la Ligue Europa avec Chelsea. 2021. Vainqueur de l’UCL avec Chelsea. N’GOLO KANTÉ. pic.twitter.com/OUkEgsynkD -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 29 mai 2021

Dans une démonstration de patriotisme et de fierté, Pulisic a célébré la victoire de Chelsea tout en portant son équipement USMNT.

Christian Pulisic fait la fête dans la tenue USMNT ❤️ pic.twitter.com/Ki6bRJAsEK – ESPN FC (@ESPNFC) 29 mai 2021

Pendant ce temps, une pensée a été épargnée pour Sergio Aguero, qui a mis un terme à sa carrière incroyablement illustre à City dans des circonstances plutôt émouvantes.

En fin de compte, ce n’était pas censé être pour Sergio Aguero. Sur le plan personnel, vous devez ressentir pour lui. – Le 4e officiel (@Official_T4O) 29 mai 2021

Les présages n’étaient pas bons pour Guardiola et ses premiers finalistes, car les sept derniers clubs à faire leurs débuts en finale de la Ligue des champions ont été battus : Valence en 2000, Bayer Leverkusen en 2002, Monaco en 2004, Arsenal en 2006, Chelsea en 2008, Tottenham en 2019 et le Paris Saint-Germain de Tuchel en 2020.