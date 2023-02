Chelsea bat le record de transfert britannique pour Fernandez, le prêt de Ziyech au Paris Saint-Germain s’effondre, Manchester United signe le “tueur” Sabitzer, Everton vise Ayew sur un libre

La fenêtre de transfert s’est fermée mardi pour terminer un mois record de dépenses dans le football anglais.

Les clubs de Premier League ont déboursé 815 millions de livres sterling au total dans la fenêtre de janvier, avec plus de 275 millions de livres sterling dépensés le seul jour de la date limite.

Chelsea a été le plus gros dépensier du mois et a enregistré son plus gros contrat pour le jour de la date limite, battant le record de transfert britannique pour signer Enzo Fernandez de Benfica pour un montant de 106,8 millions de livres sterling.

Cependant, leurs tentatives de prêter Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain pour le reste de la saison ont échoué au dernier obstacle, les Bleus envoyant les mauvais documents.

Arsenal a également fait des affaires, signant Jorginho pour un montant de 12 millions de livres sterling de la part de ses rivaux londoniens, tandis que Man United a conclu un prêt tardif pour Marcel Sabitzer.

Man City a permis à Joao Cancelo de déménager au Bayern Munich, et Tottenham a finalement débarqué Pedro Porro alors que Matt Doherty a scellé un transfert surprise gratuit vers l’Atletico Madrid.

Nottingham Forest, quant à lui, a réalisé un triple coup, y compris la signature du prêt du triple vainqueur de la Ligue des champions Keylor Navas du Paris Saint-Germain.

Résumé de la date limite :