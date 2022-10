Chelsea bat le PSG, le Real Madrid s’impose en ouverture de la phase de groupes

Chelsea a remporté une victoire 1-0 sur le Paris Saint-Germain en Ligue des champions féminine pour prendre la deuxième place du groupe A, après la victoire 2-0 du Real Madrid sur Vllaznia.

Sans signature estivale clé, Lieke Martens ainsi que Marie-Antoinette Katoto, absente pour blessure de longue durée, les hôtes n’ont pas réussi à se tailler des chances coupables lors d’une nuit froide au Stade Jean Bouin.

Le seul but est venu juste avant la demi-heure lorsque Millie Bright a repris de volée le centre d’Erin Cuthbert au deuxième poteau dans un corner recyclé.

Les champions d’Angleterre auraient pu en avoir plus dans la soirée, Sam Kerr manquant une paire d’occasions de chaque côté du but, mais c’était un match de peu d’occasions claires.

Millie Bright célèbre le but du vainqueur de Chelsea contre le PSG. Harriet Lander – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Ailleurs dans le groupe A, les buts d’Esther Gonzalez en deuxième mi-temps – ouverture du score avec une belle finition à la 54e minute – et un penalty à la 76e minute converti par Olga Carmona ont donné au Real Madrid une victoire 2-0 à Vllaznia en Albanie.

Le score ne reflétait pas la domination absolue de Madrid sur le match, car ils ont enregistré 33 tirs – dont 12 cadrés – contre aucun des hôtes et avaient 72% de possession.

La première mi-temps au stade Loro Borici de Shkoder a vu Madrid frapper deux fois la barre transversale par Claudia Zornoza et l’attaquant Gonzalez sans pouvoir sortir de l’impasse.

Zornoza a de nouveau frappé la barre avant que Gonzalez ne récupère sa passe intelligente trois minutes plus tard et dépasse la gardienne Kaylin Williams-Mosier – qui était l’une des cinq joueuses américaines de l’équipe de Vllaznia – et le penalty de Carmona, qu’elle a elle-même remporté, a assuré les trois points. .

Dans le groupe B, Wolfsburg a remporté une victoire 4-0 sur St Polten grâce aux buts de Jill Roord et Lena Lattwein ainsi qu’à un doublé d’Ewa Pajor avant que la Roma ne voit le Slavia Prague grâce à un seul but d’Emilie Haavi pour prendre l’Italien. débutants à deuxième du groupe.

Alex Kirkland d’ESPN a contribué à ce rapport.